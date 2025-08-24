Deviza
Christine Lagarde
európai munkaerőpiac
EKB
eurozóna

Lagarde: meglepően ellenálló az európai munkaerőpiac a válság idején

Christine Lagarde szerint az európai munkaerőpiac meglepően jól reagált a kamatemelési hullámra a válság során. Az EKB elnöke szerint az eurozóna viszonylag jó makrogazdasági helyzete tartós maradhat, ebből arra lehet következtetni, hogy szeptemberben nem vágja tovább az intézmény az irányadó kamatot.
D. GY.
2025.08.24, 09:08

Európa munkaerőpiaca meglepően ellenállónak bizonyult az inflációs sokk és az agresszív kamatemelések ellenére – mondta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke.

Christine Lagarde EKB
Christine Lagarde, az EKB elnöke: meglepően ellenálló volt a válsággal szemben az európai munkaerőpiac / Fotó: AFP

A foglalkoztatás 4,1 százalékkal bővült 2021 vége és 2025 közepe között – majdnem ugyanannyival, mint a gazdaság, és körülbelül kétszer annyival, mint amennyit a közgazdasági szabályok indokolnának – közölte Lagarde szombaton Jackson Hole-ban, Wyomingban, ahol részt vesz a Federal Reserve éves szimpóziumán. Hozzátette, hogy mind a globális hátszelek, mind a hazai erősségek hozzájárultak ehhez az eredményhez. 

Az infláció meredeken visszaesett, ráadásul a foglalkoztatás szempontjából figyelemreméltóan alacsony költséggel 

– mondta a konferencia egyik panelbeszélgetésére készített beszédében. – „Ha megértjük a közelmúltbeli ellenálló képesség forrásait, jobban fel tudunk készülni a következő sokkra – bármilyen formát is öltsön” - idézi a Bloomberg a jegybankárt.

Drasztikus kamatemelések után konszolidáció

Az EKB – akárcsak a Fed és a Bank of England – kénytelen volt az elmúlt években drasztikusan emelni a kamatokat a fogyasztói árak elszabadulására reagálva, majd a monetáris szigorítás leépítésébe kezdett, ahogy az infláció közelít a 2 százalékos célhoz. A jegybank legfrissebb előrejelzése szerint az infláció 2027-re ezen a szinten állapodik meg, és a döntéshozók jelezték, hogy munkájuk talán befejeződött.

Ugyanakkor arra is lehet számítani, hogy meglepően jó inflációs és munkaerőpiaci helyzet nyomán ősszel újraindul a vita a kamatcsökkentésről. Elemzők arra is felhívták a figyelmet, hogy 

a jó inflációs helyet hátterében az állhat, hogy az európai termelők még a vámok megemelése előtt bespájzoltak, így készletről termelnek.

 Az EKB júliusban változatlanul hagyta a betéti kamatot 2 százalékon és egyre valószínűbbnek tűnik, hogy jövő hónapban is így tesznek. Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke pénteken a Bloombergnek azt mondta: „magas a küszöb” további lépésekhez a mostanáig végrehajtott nyolc kamatcsökkentés után.

Az EKB szerint kitart az eurozóna kedvező makrogazdasági helyzete

Európa munkaerőpiaci erejének okait taglalva Lagarde úgy érvelt, hogy a szigorúbb monetáris politika és a hozzá kapcsolódó dezinfláció egybeesett a globális kínálati korlátok enyhülésével, az energiaárak meredek esésével és az aktív fiskális politikákkal. Kiemelte ugyanakkor, hogy 

a bérek inflációra adott késleltetett reakciója is támogatta a foglalkoztatás növekedését, emellett a ledolgozott órák csökkenése és a munkaerőkínálat bővülése is hozzájárult az eredményekhez.

A jegybankár szerint a demográfiai trend valószínűleg folytatódik, és a munkaerő-tartalékolás is kitart, ami visszafoghatja a termelékenységet. Ugyanakkor az automatizáció és a mesterséges intelligencia az ellenkező irányba hathat. 

Az európai munkaerőpiac váratlanul jó állapotban vészelte át a közelmúlt sokkjait

 – mondta Lagarde. – „De óvatosnak kell lennünk, ha azt feltételezzük, hogy ez az egyedi körülmény-együttes tartós marad.”

