Elege lett a magyarok kedvenc turistaországának: megszüntetnék az all inclusive ellátást, mert visszaélnek vele

Törökországban évente több mint 23 millió tonna élelmiszer vész kárba, ennek jelentős része a turisztikai szektorban, különösen a szállodai svédasztalos étkezések során keletkezik. A pazarlás csökkentésére radikális intézkedéseket javasolnak: a szállodákban megszűnhet a korlátlan svédasztalos rendszer, helyette à la carte éttermek működhetnek – írja a Maszol.ro

Európa egyik leggyorsabban növekvő nyaralási célpontjává vált Törökország / Fotó: AFP

Ramazan Bingöl, a törökországi Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke elmondta, hogy a reggelinél a kínált ételek körülbelül felét kidobják, mivel sok helyen kötelező annyi adagot tenni, ahányan az asztalnál ülnek. Ráadásul gyakran a vendégek túl sokat szednek, amit aztán nem fogyasztanak el.

A szervezet két hónapon belül részletes jelentést készít, amelyet benyújtanak Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, és amely javasolja a szállodai étkeztetés à la carte rendszerre való átállítását, valamint az adagok kötelező méretének felszámolását.

A pazarlás mértékét jól mutatja, hogy naponta 12 millió kenyeret dobnak ki Törökországban, évente több mint 4,38 milliárd darabot. Ebben a helyzetben a szakértők az ingyen kínált kenyér mennyiségének korlátozását javasolják az éttermekben, ugyanakkor lehetővé tennék a pótlást kérésre.

Törökország egyre népszerűbb a turisták között

A török Riviéra az elmúlt években felértékelődött az európai utazók szemében. A forint és az euró árfolyama a török lírához képest kedvező, ami komoly versenyelőnyt jelent a török szolgáltatóknak.

Egy négy- vagy ötcsillagos all inclusive nyaralás sok esetben 30-40 százalékkal olcsóbb, mint a görög, spanyol vagy olasz alternatívák, miközben a szolgáltatások színvonala nem marad el nyugat-európai versenytársaiétól. A török statisztikai hivatal adatai szerint 2024-ben 7 millió német turista választotta Törökországot, amivel Németország a legnagyobb küldőpiac lett.

A második helyen Oroszország állt, több mint 5,2 millió fővel, míg az Egyesült Királyságból 3,8 millió utazó érkezett. Összesen 252 ezer magyar látogatott az országba tavaly. A kedvező ár-érték arány és a marketing megtette a hatását, így a török tengerpart gazdaságának motorja lett a turizmus, bár idén az ország erdőtüzekkel küzd, ami a turizmust is hátráltathatja.