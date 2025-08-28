Baljós jelek: Putyin ennek nagyon nem örül, fogy az üzemanyag, bejött az ukránok húzása

Az ukrán haderő az utóbbi időben rendszeresen támadja Oroszország olajfinomítóit és infrastruktúráját, amitől hatalmas sorok alakultak ki a benzinkutakon – írja az AP news.

Ellátási gondok: üzemanyaghiány van Oroszországban / Fotó: AFP

Az A-95-ös, magas oktánszámú benzin ára 50 százalékkal drágult januárhoz képest, múlt héten pedig kifejezetten megugrott, mert

a mezőgazdasági munkagépeknek most lenne szüksége üzemanyagra a betakarításhoz.

Az orosz média elsősorban a távol-keleten és a Krímen számolt be üzemanyaghiányról. Az Észak-Koreával határos Primorje régióban hatalmas sorokról írtak, nagyon komoly drágulással. Oroszországban nyár végén rendszeresek az üzemanyaghiányok, de a mostani kiugró, főleg, hogy exporttilalmat vezettek be az üzemanyagra.

Az orosz gazdaság fontos lábát lőtte meg Ukrajna

Az elmúlt hónapban Ukrajna támadta a Lukoil volgográdi, a Rosznyeft rjazanyi finomítóját, valamint számos más létesítményt a Rosztov, Szamara, Szaranszk és Krasznodar régióban. A novosahtyinszki finomítóban egy ukrán dróntámadás után hétfőn is égett a tűz. Ukrán drónok támadták a Barátság kőolajvezetéket és a Novatek Ust-Luga exportterminálját és üzemanyag-feldolgozó komplexumát a Balti-tengernél.

Az Egyesült Államok, az Európai Unió és a szövetségeseik 3,5 éve sorra fogadják el a szankciókat Oroszország ellen, hogy meggyengítsék az anyagi és technológiai képességeit az ukrajnai háborúra. A nyugatiak júliusban már a 18. ilyen szankciós csomagot fogadták el. Emiatt az oroszoknak új felvevőpiacot kellett találniuk, ahová csak olcsón adhatják el az olajat. Ennek ellenére az oroszok rekordmennyiségű lőszert és fegyvert állítanak elő az amerikai katonai vezetők szerint.