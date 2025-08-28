Pont olyan óriási katonai gépet akarnak venni, mint Magyarország, most kitört a botrány a NATO-tagállamban: különös gyanú támadt bennük, hogy ez csapda

Litvánia három, Brazíliában gyártott Embraer C-390 Millennium katonai szállító repülőgép beszerzését tervezi, ám ez hiba, és le kellene állítani a folyamatot – jelentette ki pénteken Laurynas Kasčiūnas, a legnagyobb ellenzéki párt, a konzervatív Haza Szövetsége–Litván Kereszténydemokraták (TS-LKD) vezető politikusa a Žinių Radijas rádiónak.
Kasčiūnas szerint a 700–800 millió euróra becsült beszerzés nem illeszkedik az ország védelmi prioritásaihoz.
Úgy gondolom, ez hatalmas hiba.
„A célunk egy litván hadosztály felállítása. Ez mindenekelőtt harci elemeket jelent: tüzérséget, légvédelmet, gépesítést, vagyis gyalogsági harcjárműveket és hasonlókat. Ezek a repülőgépek egyszerűen nem illenek ebbe a képbe.”
A politikus szerint ezek a gépek legfeljebb kiegészítő eszközként jöhetnének szóba, ám jelenleg nem nélkülözhetetlenek. „Ez prioritások kérdése. Három-négy év múlva talán szükség lehet egy ilyen projektre. De most nem. Jelenleg teljesen másra kell koncentrálnunk."
Az ellenzéki vezető szerint az sem jó, hogy az ország a gépet Brazíliától szerezné be, ami a Nyugat-ellenes BRICS tagja.
Kasčiūnas a parlament illetékes bizottságánál kezdeményezni fogja a beszerzés leállítását.
A litván fegyveres erők légi flottája jelenleg néhány helikopterből és három, több mint 15 éve szolgáló Spartan szállító repülőből áll – emlékeztetett a közszolgálati Litván Rádió és Televízió.
A tervezett beszerzést más politikusok is bírálták, köztük a parlament Nemzetbiztonsági és Védelmi Bizottságának jelenlegi vezetője, Giedrimas Jeglinskas.
Litvánia júniusban döntött a három katonai szállítógép beszerzéséről. Akkor Loreta Maskalioviene nemzetvédelmi alelnök úgy fogalmazott, hogy "gondosan tanulmányoztuk a piacon kapható különféle katonai szállító repülőgépeket, és értékelésünk egyértelműen kimutatta, hogy a C–390 Millennium a legmegfelelőbb platform nemzeti katonai műveleti követelményeink kielégítésére".
Ilyen gépet választott több szövetséges és EU-ország is, köztük Portugália, Magyarország, Hollandia és Ausztria, Csehország, Svédország és Szlovákia is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.