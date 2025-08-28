Hivatalos: hatalmas katonai gyár épül Erdélyben – reménykednek a románok, hogy ez lesz a legkorszerűbb a világon

Összesen 535 millió eurós beruházással, a németországi Rheinmetall hadiipari vállalattal partnerségben épít lőporgyárat az erdélyi, Brassó megyei Viktóriavárosban (Victoria) a román kormány. A keretszerződést szerdán írta alá Németországban Radu Miruta román gazdasági miniszter - jelentette be közleményében a bukaresti gazdasági minisztérium.

A Rheinmetallal közös beruházás 700 új munkahelyet teremt Erdélyben / Fotó: Nagy Lajos

A román gazdasági tárca által stratégiai beruházásnak nevezett lőporgyárnak "megvan az esélye, hogy a legkorszerűbb legyen a világon".

A gyárban Románia és a térség számára gyártanának muníciót a legnagyobb európai fegyvergyártónak számító német vállalattal közösen.

A gyár építése 2026-ban kezdődne és három évig tartana. A beruházással 700 munkahely létesülne a dél-erdélyi térségben.

A németországi aláírási ceremónián a Rheinmetall cégvezetője, Armin Papperger mellett Mark Rutte NATO-főtitkár, Boris Pistorius német védelmi miniszter, Lars Klingbeil német alkancellár és Rumen Radem bolgár államfő is részt vett - közölték.

A közlemény Radu Miruta gazdasági minisztert is idézte, aki azt hangsúlyozta, hogy a szerződéskötést több hetes intenzív tárgyalás előzte meg, ahol a román félnek sikerült jobb feltételeket kiharcolni a korábban elérteknél.

Az új feltételek révén a román állam 93 millió eurót spórol, és vétójoggal rendelkezik a jelentős döntéseknél.

Azt is elérték, hogy a projektbe román beszállítókat is bevonjanak és a román állam hozzájárulása előre számszerűsítve legyen - tették hozzá.

Rohamosan bővülnek a német vállalat kapacitásai. Némi késéssel, de megnyitotta Európa legnagyobb lőszergyárát a Rheinmetall szerdán, mely évi 350 ezer lőszer gyártására lesz képes, amikor eléri a teljes kapacitását 2027-ben. A Rheinmetall emellett Magyarországon és Spanyolországban is gyárt lőszereket, de tervben van egy ukrajnai üzem felhúzása is.