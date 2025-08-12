Hőhullám Észak-Koreában: tömegesen pusztulnak a haszonállatok

A mezőgazdaság teljesítménye alapvető fontosságú a nagyjából 26 millió lakosú Észak-Korea élelmezésében. Ezért különösen aggasztó az az Észak-Phjongan tartományból érkező hír, amely szerint mostani hőhullámban ezerszámra hullanak el a haszonállatok mind a nagyobb gazdaságokban, mind a kisebb, háztáji tartásokban – írja az Origo. Bár statisztikai értelemben átfogó adat erről nem áll rendelkezésre, de úgy tűnik, akár az állatállomány fele is elpusztulhatott az extrém melegben.
A lap kitér rá, hogy a nyári hőség, az aszály minden ország állattartóit óriási kihívás elé állítja. A haszonállatok hűtése, vízzel való permetezésük nem pusztán állatjóléti kérdés, hiszen súlyos gazdasági kárt okoz, ha a melegben megbetegszenek vagy elpusztulnak. Észak-Koreában ez még nagyobb kihívás, mivel az országban jellemzően nem állnak a gazdák rendelkezésére ventilációs vagy a hőmérsékletet a karámokban mérséklő technikai eszközök, melyekkel állataikat óvhatnák az extrém melegtől. Így marad a vízzel való hűtés, és ha van hely, az állatok nagyobb területen való elhelyezése a jobb szellőzés reményében.
A mostani hőhullám alighanem újabb, súlyos csapás Észak-Korea mezőgazdaságának, mely évek óta gondokkal küzd részben az ország elleni nemzetközi szankciók, részben az egymást érő természeti katasztrófák miatt. Az elmúlt években tájfun, árvíz, valamint aszályok is sújtották a mezőgazdasági termelést, ez jelentős hiányhoz vezetett alapvető mezőgazdasági terményekből.
A 2021-es hőhullámban mintegy 100 ezer állat hullott el az országban július végéig, az egekbe emelve az ország helyi jellegű piacain az élő állatok árát.
2023-ban 1 millió tonna gabona hiányzott az országból, az éves felhasznált mennyiség 20 százaléka.
A mostani hőségben elpusztuló állatok miatt még súlyosabbá válhat az élelmezési helyzet az elzárkózó országban.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
