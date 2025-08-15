Trump–Putyin csúcs: ma Ukrajnánál is nagyobb ügyben állapodhat meg Amerika és Oroszország, Kína a tét – erről keveset beszélnek

Az ukrajnai tűzszünet lesz a legfontosabb téma Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki csúcstalálkozóján, de szakértők szerint nem elképzelhetetlen, hogy kiemelt hangsúlyt kap majd a két ország együttműködésének lehetősége az északi-sarkvidék vonatkozásában is. Erre kiváló apropót nyújt a helyszín, Alaszka, amely ennek az egyre inkább stratégiai fontosságú térségnek a kapuja a Bering-szorosnak köszönhetően.

Az északi-sarkvidék közös kiaknázása is fontos téma lehet Alaszkában / Fotó: AFP

Már az év elején felröppentek hírek arról, hogy amerikai tisztviselők az észak-sarkvidéki együttműködésben látják azt a lehetőséget, amivel éket lehet verni Moszkva és Peking közé.

Az Egyesült Államok és Oroszország számára is kulcsfontosságú a térség természeti erőforrásainak és a jégolvadás miatt egyre inkább megnyíló kereskedelmi útvonalaknak a kiaknázása. Amerikai részről ezt bizonyítja Trump többször kinyilvánított célja Grönland megszerzéséről.

Oroszország még egyértelműbben használja a területet:

cseppfolyósított földgázt (LNG) már szállít innen Ázsiába, és tavaly egy tízéves tervet is bemutattak a globális közlekedési folyosó fejlesztéséről.

Andreas Osthagen, az oslói Fridtjof Nansen Institute vezető kutatója szerint

az olaj- és gázkitermelés,

az északi-tengeri szállítási útvonal fejlesztése

és a térségbeli halászat

is olyan mindkét fél érdeklődésére számot tartó kérdés, amely szóba jöhet a csúcstalálkozón.

Közös érdek az Északi-sarkvidék fejlesztése

Az északi-tengeri folyosó a legrövidebb tengeri szállítási útvonal Eurázsia nyugati partja és az ázsiai-csendes-óceáni térség között, amely orosz projekt, és az Egyesült Államok is részt vesz benne, de nem az első számú hajtóereje.

A Bering-szoros az egyre fontosabb térség kapuja / Fotó: Andrei Stepanov / Shutterstock

Már Trump első elnöksége, majd a Biden-adminisztráció alatt is voltak próbálkozások a két ország közötti együttműködés szélesítésére. Akkor esősorban arra összpontosítottak a felek, hogy

biztonságosabbá tegyék a szállítóhajók átkelését a Bering-szoroson.

Ezt az átjárót és Oroszország északi-sarkvidéki partjait kell ugyanis használnia minden hajónak, amelyik a rövidebb utat választja Európa és Ázsia között.