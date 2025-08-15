Tönkremennek a világ legszebb tengerparti strandjai: különös növény támadt rájuk – de ez lehet a jövő textilje

A golffű és más invazív tengeri moszatok terjedése visszaszorítja az állat- és növényvilág őshonos fajait nemcsak az Atlanti-óceánon és a latin-amerikai partok mentén, hanem Délnyugat-Európa partjainál is – írja a Vogue Business.

Az európai turizmusra is hatással van a növények virágzása / Fotó: NurPhoto via AFP

A golffű egy nagy barna tengeri moszat nemzetség, amely szigethez hasonló tömegekben lebeg, és soha nem tapad a tengerfenékhez az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) jelentése szerint. Gyors növekedése és szaporodása miatt invazív fajnak számít. 2011 előtt a növény főként az Atlanti-óceán északi részére korlátozódott. Ma azonban a Karib-tengeren és a Mexikói-öbölben is elterjedt, eltömítve az egyébként érintetlen strandokat, és aláásva a helyi közösségek turizmusból és halászatból való megélhetését.

Világrekord

Idén nyáron rekordmennyiségű, 37,5 millió tonna golffüvet mértek az Atlanti-óceánban – jelentette az ENSZ Környezetvédelmi Programja. Ez a mérték már regionális vészhelyzetnek minősült. Latin-Amerika part menti közösségei számára – amelyek közül sok máris az éghajlati válság frontvonalában áll – az óceán hőmérsékletének emelkedése és a tápanyagszennyezés (a mezőgazdaság és az erdőirtás miatt), amelyek felgyorsítják a sargassum terjedését, máris tönkretették a korallzátonyokat, és akadályozzák a halászatot és az idegenforgalmat.

Ráadásul amikor a golffű hatalmas virágzása elhal a partra sodródást követően, mérgező gázokat bocsáthat ki, amelyek irritálják a bőrt, és légzési problémákat okoznak, a szagról nem is beszélve.

Aratni vagy irtani?

A szakértők szerint a golffű a megfelelő betakarításával sokoldalú erőforrásként használható. A sokoldalú tengeri moszat alginát nevű biopolimert tartalmaz, amely természetes sűrítőanyagként használható. A textiliparban előkezelésként alkalmazva segít megakadályozni a tinta elmosódását, intenzívebbé teszi a színeket, és javítja a nyomtatási minőséget. Ha rugalmas fóliává formázzák és szárítják, akár vegán bőrt is utánozhat, és adalékanyagokkal és természetes festékekkel kombinálva alternatívája lehet a táskák és kiegészítők poliuretán bevonatának.