Brüsszel mentőakcióra készül, most a túlélés a tét

Szeptemberben jelentik be a terveket. Az európai alumíniumipar számára dupla csapást jelentenek az amerikai vámok.
M. Cs.
2025.08.28., 17:21

Sürgős lépéseket tervez Brüsszel az európai alumíniumipar védelmében. Az ágazatot ugyanis nem csupán a kínai túlkapacitás veszélyezteti, de duplán sújtják az amerikai vámok is, amelyek ellehetetlenítik a késztermékek kivitelét az Egyesült Államokba, elszívják viszont az újra feldolgozható hulladékot, mert azokra nem vonatkoznak a tarifák.

európai alumíniumipar
Az európai alumíniumipar védelemre szorul, kimaradt az uniós-amerikai kereskedelmi megállapodásból / Fotó: AFP

Donald Trump elnök előbb 10-ről 25 százalékra emelte az amerikai acél- és alumíniumimportra érvényes vámot, majd 50 százalékra duplázt a a tarifákat. Bár az Európai Unió és az Egyesült Államok megkötötte a kereskedelmi megállapodást, abból ez a két kategória kimaradt, így továbbra is érvényesek a magas tarifák az uniós exportra.

Az amerikai roncstelepek tulajdonosai áldják a nevét , a vámok miatt ugyanis drágul az import, a költségek emelkedése pedig még gazdaságosabbá teszi az alumínium újrahasznosítását, és 

még jobban megéri újra feldolgozható hulladékot behozni az országba.

Ez azonban súlyos csapást jelent az egyébként is gyengélkedő uniós alumíniumiparnak. Az EU-ból származó hulladékok elszivárgása űrt hagy a hazai piacon, ahol ez az alacsony szén-dioxid-kibocsátású alumínium előállításának fontos nyersanyagforrása.

Munkahelyek veszélyben

Az újrahasznosító üzemek az Al Circle című szakportál tudósítása szerint évi negyven milliárd eurós forgalmat bonyolítanak, közvetlenül 25 000 embernek adnak munkát, de összesen egymillió munkahelyet támogatnak Európában.

Nem jutnak elég hulladékhoz az újrahasznosítók / Fotó: Connect Images via AFP

Az üzemek már kezdik leállítani a termelést, és az újrahasznosítóink számára ez nem a profitcsökkenésről, hanem a túlélésről szól

– nyilatkozta a portálnak július végén Paul Voss, az Európai Alumíniumkereskedelmi Szövetség vezetője, hozzátéve, hogy az EU-nak csak „hetei vannak, hogy ezt rendbe hozza”.

Intézkedések várhatóak az európai alumíniumipar védelmében

A brit Financial Times tudósítása szerint az Európai Bizottság egy sor intézkedést fontolgat, amelyeket szeptemberben terveznek bejelenteni. A gazdasági napilap két forrásból megerősített értesülése szerint ezek egyike lehet adó kivetése a teljes uniós hulladékexportra.

Bár végleges döntés még nem született, az egyik forrás szerint az Európai Bizottság legkésőbb a harmadik negyedév végéig gondoskodik róla, hogy megfelelő mennyiségű újra feldolgozható alumíniumhulladék álljon rendelkezésre.

Intézkedésre szükség is van, mert 

a fémhulladék-kereskedelem rendkívül versenyképes piac,

 ahol globálisan a legmagasabb árat kínáló vevőnek adják el a fémeket. Az európai gyártók nehezen tudnak versenyezni az amerikai és kínai olvasztókkal, mivel utóbbiak energia költségei jóval alacsonyabbak.

Kína és az Egyesült Államok szívja el a hulladékot

Szakértők szerint éppen az energiaárak azok, amelyek miatt nehéz visszavinni az alumíniumipart az Egyesült Államokba. A hazai gyártás legfőbb versenytársa a mesterséges intelligencia és az adatközpontok, amelyek horribilis mennyiségű áramot igényelnek, és felemésztik az új energiatermelési kapacitásokat.

China-us Tariffs Negotiations
Külföldre megy az európai alumíniumhulladék / Fotó: NurPhoto via AFP

Megfizethető áram hiányában eddig inkább leálltak, mint újra indultak amerikai alumíniumkohók.

A magas energiaárak magyarázhatják azt is, hogy 

  • az uniós alumíniumhulladék-export 53 százalékkal nőtt 2019 és 2024 között, 
  • míg a gazai felhasználás csupán öt százalékkal emelkedett.

Az európai hulladék kétharmada Ázsiába, elsősorban Kínába kerül, de az utóbbi időben az amerikai eladások is megugrottak: majdnem megtriplázódtak az év első három hónapjában. Trump februárban jelentette be a 25 százalékos vámot, májusban az ötven százalékosat. Az amerikai alumíniumhulladék a tarifák miatt jelenleg 20 százalékkal magasabb az európainál, és az uniós újrahasznosítók kétmillió tonnával kevesebb hulladékhoz jutnak, mint amennyit fel tudnak dolgozni.

 

