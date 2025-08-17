Párizsig, vagy éppen Milánóig is elrepülnek a britek egy táskáért – otthon viszont alig vásárolnak luxuscikkeket

Néhány éve egy új fogalom jelent meg az európai turizmusban: a luxusturizmus. A 2021-es Brexit óta a britek nem uniós állampolgárok, így harmadik országbeli utazónak számítanak, azaz adómentesen vásárolhatnak az EU-ban. Ez esetenként 15-20 százalékos spórolást is jelenthet, ami nem elenyésző egy tízezer eurós táska esetében. Amellett, hogy a londoni luxusáruházaknak csökkent a forgalmuk, még a különleges alapanyagokat, például a toszkán bőrt is nehezebben tudják beszerezni, miközben töretlenül nő az európai luxusturizmus. A számok árulkodók: az Association of International Retail (AIR) által nemrégiben közzétett jelentés szerint a britek 854 millió eurót költöttek 2024-ben áfamentes vásárlásra az EU-ban, ami ötször több, mint 2021 előtt.

Virágzik az európai luxusturizmus – a brit üzletek forgalmának rovására / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit luxuspiac nem örül az európai luxusturizmusnak

A jelentés szerint itt nem arról van szó, hogy akik eddigi is hajlamosak voltak a határokon túl költeni, azok most jobban a zsebükbe nyúlnak. Sokkal inkább

egy új turisztikai ágazat megszületésének lehetünk szemtanúi, az európai luxusturizmusnak

– ez persze rontja a brit kereskedelem számait. Egyre többen vannak ugyanis azok, akik csak azért utaznak Franciaországba vagy Olaszországba, hogy ott megvegyék a régóta áhított termékeket. Persze ha már repülőre szálltak, akkor körbe is néznek az adott városban vagy régióban. Ez azt jelenti, hogy

a luxusboltok felhajtják a keresletet a szállodák és éttermek iránt is.

Leegyszerűsítve: egy ,,olcsóbb” Gucci táska megváltás lehet az egész turisztikai szektor számára. A jelenséggel tehát nemcsak a divatipar, hanem az egész európai gazdaság is jól jár. Arról nem is beszélve, hogy vonzóbb áron már nem biztos, hogy „mindössze” azt az egyetlen, előre kinézett darabot veszi meg a brit luxusturista.

Valósággal özönlenek az Egyesült Királyságból

Több százmillió euróra tehető az az összeg, amit a luxusturisták elköltenek ezeken az utakon

– tette hozzá az AIR jelentése. A párizsi turisztikai hivatal szerint 2023-ban 44 százalékkal nőtt az Egyesült Királyságból a francia fővárosba látogatók száma, ilyen növekedést még sohasem láttak.

Öt év után is nyögi a Brexit hatásait a brit gazdaság, ugyanis a Walpole – a brit luxusszektort, köztük a Rolls-Royce-ot, a Burberryt és a Harrodsot képviselő hivatalos szervezet – májusban közzétett egy tanulmányt, amelyben azt állította, hogy a luxusmárkák akár 43 százalékkal többet tudtak volna exportálni az EU-ba, ha a blokk tagjai maradnak. Van ennél elkeserítőbb szám is: csak a divat és a kiegészítők ágazatában a Brexit 64 százalékos veszteséget okozott.

A Brexit pusztító hatással van erre az iparágra, amely több mint 450 ezer munkahelyet jelent, és 16,8 milliárd euróval járul hozzá az államkasszához

– áll a jelentésben.