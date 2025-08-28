Leigázta a Teslát a BYD, a Volkswagent képtelenség letaszítani a trónról

Amit júniusban elveszített, azt júliusban visszahozta az Európai Unió újautó-piaca, amely 7,4 százalékkal bővült a múlt hónapban, amikor is összesen 914 680 személygépkocsira szereltek rendszámot – derül ki az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) csütörtök reggel publikált összesítéséből.

A Volvo 25 030 darab autót értékesített az Európai Unió piacán júliusban, ez 16,7 százalékos éves visszaesést takar / Fotó: NurPhoto via AFP

Az első hét hónap 6 491 448 jármű értékesítéséről szóló eladási statisztikája azonban még ezzel együtt is 0,7 százalékos visszaesést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Ezúttal a kontinens piacának nagyjából egynegyedét adó Németország húzta fel az eladási adatokat, mivel a másik három meghatározó piac mindegyikén visszaesést mutattak ki az eladásokban. Júliusban

Németországban 264 802 autót (+11,1 százalék),

Olaszországban 118 583 autót (–5,1 százalék)

Franciaországban 116 377 autót (–7,7 százalék),

Spanyolországban 98 337 autót (–17,1 százalék)

értékesítettek a kereskedők. Magyarország a 10 809 darabos teljesítményével 22,8 százalékos bővülést tudott felmutatni, amivel a jobbak közé tartozik.

Az európai autópiacon megtorpanhat az elektromos átállás

Az új generációs hajtásláncok immár 59,8 százalékos részesedést hasítottak ki maguknak az újautó-piacon. Ezen belül is folytatódik a hagyományos hibridek előretörése, melyek már a teljes piac 34,7 százalékát uralják. Júliusban 313 221 darab fogyott belőlük, ez 14 százalékos éves növekményt takar.

Az elektromosautó-vásárlások 39 százalékos éves bővülési dinamikája (142 699 autó) jelentősebb ugyan, de ebben a tavalyi alacsony bázis is ludas. A tölthető (plug-in) hibrideknél mért 91 190 darabos volumen még mutatósabb, 59 százalékos pluszt testesít meg.

Eközben szépen zsugorodik a fosszilis üzemanyagokkal hajtott kocsik forgalma és piaci részesedése. A benzineseké 35-ről 28 százalékra esett egy év alatt, míg a dízeleseknél 9,5 százalékos volt július végén a piaci torta nagysága. Darabszámot tekintve a benzineseknél 20, a dízeleseknél 26 százalékos éves csökkenést mértek.

A BYD európai offenzívájának eredménye már a gyártók rangsorában is megmutatkozik / Fotó: CFOTO via AFP

A jövőben azonban megállhat ez a negatív trend, mivel az Európai Unióban az eredetileg 2035-re tervezett piaci kiszorításuk olyan ellenkezésbe ütközött, ami gyors meghátrálásra késztetheti az elektromos átállást fetisizáló brüsszeli döntéshozókat.