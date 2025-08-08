Az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta a negyedik rendszeres kifizetést az Ukrajna-eszköz programjából, amelynek keretében Ukrajna több mint 3,2 milliárd eurós – közel 1300 milliárd forintos – támogatáshoz jut. A pénzügyi csomag fő célja Ukrajna makrogazdasági stabilitásának megerősítése és a közszolgáltatások zavartalan működésének támogatása.
A kifizetések szorosan kapcsolódnak az Ukrajna-tervhez, amely a helyreállítás, újjáépítés és modernizáció stratégiáját fogalmazza meg az elkövetkező négy évre, miközben az ország uniós csatlakozási céljaihoz igazított reformok ütemtervét is tartalmazza.
Az Ukrajna-eszköz 2024. március 1-jén lépett életbe, és összesen akár 50 milliárd euró stabil finanszírozást kínál 2024 és 2027 között. Ebből mintegy 32 milliárd euró támogatja az Ukrajna-tervben rögzített reformokat és beruházásokat, melyek kifizetése a kitűzött mérföldkövek teljesítéséhez kötött.
Az eddigi támogatások között hatmilliárd euró hídfinanszírozás, 1,89 milliárd euró előfinanszírozás, valamint három részletben közel 4,2; 4,1 és 3,5 milliárd euró szerepel. A bizottság 2025. június 6-án benyújtott ukrán kifizetési kérelmének értékelése után a tanács megállapította, hogy Ukrajna megfelelt számos, az Ukrajna-tervben lefektetett reformkövetelménynek. Ezek között szerepelnek a közszolgálati reformok, az állami vagyonkezelés, az emberi tőke fejlesztése, az önkormányzati és regionális politika, a zöld átmenet, a digitális és mezőgazdasági élelmiszeripari szektor, valamint a kritikus nyersanyagok kezelése.
Ez a jelentős uniós támogatás állítólag megerősíti Ukrajna helyzetét, és hozzájárul az ország gyorsabb gazdasági felzárkózásához és az uniós integráció megvalósításához – igaz, az uniós adófizetők pénzéből és az európai állampolgárok kárára.
