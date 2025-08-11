Akkora kiesést okoz a hőség, mintha sztrájkolnánk

Magyarországon július 26-án volt eddig a nyár legforróbb napja: aznap a Békés megyei Sarkad Malomfok állomáson 41,3 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, megdöntve ezzel a napi melegrekordot. A nyárnak ugyanakkor még egyáltalán nincs vége, erre egy nemrég készült tanulmány pedig a hőhullámok, a szélsőséges meleg gazdasági hatásairól szintre rá is erősít: egy nap extrém hőség (32 Celsius fokot meghaladó hőmérséklet) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű. Az európai GDP-ből idén 0,5 százalékpontot „éget el” az extrém meleg – írja az Origo.

Az extrém hőség jelentősen csökkenti a termelékenységet (illusztráció)

Extrém hőség: 32 Celsius foknál fél napos sztrájkot jelent

A lap az Allianz Research nemrég megjelent tanulmánya alapján azt írja, hogy az elemzők a hőhullámok gazdasági következményeit vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a szélsőséges időjárási események 2025-ben jelentős gazdasági kieséseket okozhatnak:

globálisan 0,6 százalékponttal csökkenhet a GDP, míg

Európára vetítve 0,5 százalékpontot elérő kiesésről lehet beszélni.

A szélsőséges melegben

a termelékenység csökkenése a 32 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletű napokon egyenértékű hatást jelent azzal, mintha egy fél napos sztrájk történne.

Ez kezdetben gazdaságilag kezelhető, de a klímaváltozás fokozódásával az ilyen események gyakorisága és intenzitása is növekszik.

Az összeállítás kitér arra is, hogy kutatási adatok alapján a hőstressz világszerte 2,2 szzázalékkal csökkenti a potenciális munkaidőt, ez körülbelül 80 millió teljes munkaidős munkahelynek felel meg.

