Elkelt a Fabergé — szédítő összeget fizetett a történelmi luxusmárkáért a tech mogul

A Fabergé történelmi luxusmárka, amely extravagáns ékszeres tojásairól ismert, 50 millió dollárért kelt el. A tulajdonosváltás több mint egy évtizeddel azután történt, hogy a brit Gemfields csoport megvásárolta a márkát. Most a Fabergé márkanév a Mosunov SMG Capital nevű, amerikai székhelyű befektetési társaság tulajdonába került – közölte a The Financial Times.
A színes kövek bányászatával foglalkozó Gemfields 45 millió dollárral gazdagodik, majd amikor az üzlet a hónap végén lezárul, a fennmaradó 5 millió dollárt negyedéves jogdíjfizetések formájában kapja meg. Peter Carl Fabergé ékszerész a nevét viselő első tojásokat drágakövekből és nemesfémekből készítette szentpétervári műhelyében III. Sándor orosz cár és II. Miklós cár számára, húsvéti ajándékként.
Az 1885 és 1916 között a császári család számára készített mintegy 50 tojásból több mint 40 maradt fenn. 2004-ben Viktor Vekselberg, egy olaj- és gázmágnás, több mint 90 millió dollárt fizetett kilenc császári tojásért – ez volt akkor a világ második legnagyobb Fabergé-tojás-gyűjteménye. Korábban a New York-i Forbes médiamágnás család tulajdonában voltak.
A Fabergé továbbra is luxusékszereket, órákat és ikonikus Fabergé-tojásokat árul. Egy limitált kiadású, eper alakú, zománcozott Guilloché dísztárgy ára majdnem 26 millió forint. Moszunov, a The Garage Syndicate kockázatitőke-társaság partnere elmondta, hogy megtiszteltetés számára a kiemelkedő és világszerte elismert márka gondviselőjének lenni. Hozzátette, hogy a vállalat továbbra is az ékszerekre, kiegészítőkre és órákra fog összpontosítani.
Ékszerészet: Óvatos kivárás jellemzi a műtárgypiacot
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.