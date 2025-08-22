Trump így üdvözölte Powell jegybankárdzsemboriját: kirúgom Lisa Cookot a Fedtől

Donald Trump kijelentette, hogy elbocsátja az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) igazgatótanácsának tagját, Lisa Cookot, ha nem mond le önként a tisztségéről. Cook jelzálogcsalás vádjával néz szembe, amely szerint hamis dokumentumokat használt fel kedvezőbb hitelfeltételek biztosítása érdekében. Ez egy időben történik az éves Jackson Hole-i találkozóval, amelyen a Fed elnöke látja vendégül a világ jegybankárait.

A Fed washingtoni épülete / Fotó: Anadolu via AFP

A vádak szerint Cook jelzáloghitelt vett fel egy michigani ingatlanra, vállalva, hogy legalább egy évig elsődleges lakhelyeként használja. Néhány héttel később egy újabb jelzáloghitelt igényelt egy georgiai ingatlanra, amelynél szintén azt ígérte, hogy elsődleges lakhelyként használja. Cook később bérbe adta a georgiai ingatlant.

Az ügyet a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség (FHFA) igazgatója, Bill Pulte hozta nyilvánosságra, aki eljárást sürgetett. Az Igazságügyi Minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, és Ed Martin, a minisztérium egyik vezető tisztviselője felszólította a Fed vezetőjét hogy függessze fel Cookot.

A Federal Reserve még nem reagált a hírekre, de az igazgatótanács tagját kizárólag az amerikai elnök távolíthatja el. Lisa Cook tagadja a törvénysértést, és kijelentette: szándékában áll válaszolni a pénzügyi múltjával kapcsolatos kérdésekre.

Lisa Cook távozásával Donald Trump átalakíthatná a Fedet

A CNBC emlékeztet: az ügy abból a szempontból is jelentős, hogy ha Cook távozik, akkor Trump átalakíthatja a Fed igazgatótanácsát. A jelenlegi hét tag közül közül kettő, Christopher Waller és Michelle Bowman Trump kinevezettjei, így az elnök politikájának megfelelőlen sürgetik az alapkamat csökkentését. Adriana Kugler bejelentette, hogy lemond tisztségéről, így a helye megüresedik, amiről az elnök dönt.

Ha Trumpnak sikerül Cookot eltávolítania, akkor ő nevezné ki az utódját, így a testület többsége osztaná az amerikai elnök monetáris politikával kapcsolatos véleményét. Trump rendszeresen kifogásolja, hogy a Fed vezetője, Jerome Powell túlságosan vonakodik az irányadó kamatok mérséklésétől.