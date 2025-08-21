Tajvanra kacsintanak az új kínai rakétavetők — Peking fokozza a háborús hangulatot

A Tajvani-szorosban fokozódó feszültségek miatt Peking megnövelte tűzerő-kapacitását. Az új fegyverek csak növelik a feszültséget a térségben — jelentette a South China Morning Post.
Ezen erőfeszítések egyik kulcsfontosságú fegyverrendszere a PHL-16, egy teherautóra szerelt, önjáró, többcsövű rakétavető (MRL), amely nagy hatótávolságú precíziós csapásmérő képességekkel rendelkezik. A rendszert gyakran a Lockheed Martin High Mobility Artillery Rocket System (Himars) kínai változataként tartják számon.
Kevés amerikai fegyverrendszer teljesített olyan jól Ukrajnában, mint a Himars. Ennek a kínai változata, a PHL-16 új fejlesztéseken esett át, ami javíthatja a hatótávolságát és a pontosságát, valamint lehetővé teheti mozgó célok, például a hajók eltalálását a Csendes-óceánon. Ez döntő fordulatot hozhat egy esetleges, Tajvan miatt Kínával kirobbanó konfliktusban, ahol a nagyobb hatótávolságú rakéták lehetővé tennék az Egyesült Államok és regionális szövetségesei számára, hogy ellenőrzésük alá vonják a Tajvan körüli kulcsfontosságú vízi utakat.
Az Egyesült Államok és Ausztrália közösen fejlesztett ki új rakétákat, amelyek a PrSM (Precision Strike Missile) nevet viselik, és a múlt héten a Talisman Sabre 2025 nevű, többnemzetiségű hadgyakorlat során lőtték ki őket először Ausztráliában. A PrSM-et a közelmúltban beszerzett Himars rendszerből lőtték ki a Mount Bundey Training Area északi területén.
A kínai Népi Felszabadító Hadsereg pedig bevetette a PHL-16 többcsöves rakétarendszert (MLRS) a Keleti Hadszíntér Parancsnokság 73. hadseregcsoportjában, amely a Tajvani-szoros körüli konfliktusok kezeléséért felelős.
Az állami tulajdonú China Central Television (CCTV) által közzétett videóklip megerősíti, hogy legalább két PHL-16 van szolgálatban a PLAGF 73. hadseregcsoportjának 73. tüzérbrigádjában. A rendszert a China North Industries Group Corporation (Norinco) gyártja.
A PHL-16 egy módosított Wanshan WS2400 8×8 alvázon alapul. Elülső részén négyajtós, teljesen zárt, légkondicionált fülkével rendelkezik, közvetlenül mögötte pedig egy további, teljesen zárt személyzeti fülkével. A PHL-16 fegyverrendszere lehet 10 darab 300 milliméteres rakéta, amelyek hatótávolsága 130 kilométer, vagy 8 darab 370 milliméteres rakéta, amelyek maximális hatótávolsága 280 kilométer. A rendszer két 750 milliméteres Fire Dragon 280A taktikai rakétát is kilőhet, amelyek maximális hatótávolsága 290 kilométer.
