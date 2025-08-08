Deviza
Németország leállítja izraeli fegyverexportját — a kancellár reagált Gáza város elfoglalási tervére

A német szövetségi kancellár kijelentése akkor érkezett, amikor több nyugati országban megváltozott a hivatalos vélemény a gázai háborúról és az ebből fakadó humanitárius válságról. A fegyverexport megszüntetése visszavonásig érvényes.
Csókási Annamária
2025.08.08, 15:41
Frissítve: 2025.08.08, 15:46

Németország felfüggeszti a fegyverexportját Izrael felé, mert nem biztosítható, hogy a fegyvereket ne a Gázai övezetben használják fel – jelentette be pénteken Friedrich Merz kancellár. A kormányfő a német fegyverexport leállításával egyértelmű választ kíván tolmácsolni az eszkalálódó katonai konfliktusra, miután az izraeli kabinet bejelentette Gáza város elfoglalásának terveit.

A fegyverexport miatt mindeddig jelentős partnere volt Németország Izraelnek / Fotó: Jack Guez / AFP

"A német kormány nem hagyja jóvá olyan katonai felszerelések exportját, amelyeket a Gázai övezetben is fel lehetne használni" – közölte Merz sajtóközleményben. Hozzátette, hogy Izrael Gázában folytatott műveletei egyre nehezebbé teszik a megítélését a háború további kimenetelének, illetve az olyan követelések megvalósításának, mint a túszok szabadon bocsátása vagy a Hamász lefegyverzése. 

Hozzátette, hogy a Hamásznak nem szabad szerepet játszania Gáza jövőbeli kormányzásában.

Befagyasztott fegyverexport vagy teljes embargó?

A német lépés nem jelenti a teljes fegyverembargót, illetve nyitva hagyja a lehetőséget, hogy a gázai hadművelettel egyáltalán nem kapcsolatos rendszerek — mint a rakétavédelmi vagy haditengerészeti felszerelések — exportja folytatódhasson. 

Merz hangsúlyozta azt is, hogy Izraelnek "jogában áll megvédeni magát a Hamász terrorja ellen", és az izraeli túszok szabadon bocsátása, valamint a 22 hónapja tartó háborúban a tűzszünet érdekében folytatott tárgyalások lesznek Németország legfőbb prioritásai.

