Amerikai csipdominancia: Washington tovább növelné a nyomást Kínán – az Nvidia és az AMD után kibővítenék a vámpolitikát

Gyorsan változik az Egyesült Államok vámpolitikája. Az Nvidia és az AMD a Kínába irányuló fejlett csipeladásokból származó bevétel tizenöt százalékát átadja az amerikai kormánynak, a Fehér Ház pedig más cégekre is kiterjesztené a modellt.
VG
2025.08.12., 21:45

Az amerikai kormány és két nagy csipgyártó, az Nvidia és az AMD megállapodott abban, hogy a vállalatok Kínába irányuló, fejlett csipek eladásából származó bevételük 15 százalékát átadják az államnak. A Fehér Ház szerint ez a gyakorlat más cégekre is kiterjedhet.

amerikai csipgyártók fehér ház
Az Nvidia és az AMD a Kínába irányuló fejlett csipeladásokból származó bevétel 15 százalékát átadja az amerikai kormánynak, a Fehér Ház pedig más cégekre is kiterjesztené a modellt / Fotó: William Potter

Az Egyesült Államok és Kína közötti technológiai feszültség újabb fordulóponthoz érkezett. Az utóbbi években Washington egyre szigorúbb exportkorlátozásokat vezetett be a fejlett félvezetők és csiptechnológiák kivitelére, hogy lassítsa Peking katonai és mesterségesintelligencia-fejlesztéseit. Ennek részeként tavaly ősszel a kormány előírta, hogy az Nvidia és az AMD csak speciális engedéllyel szállíthat bizonyos csúcskategóriás grafikus feldolgozó egységeket Kínába.

Fehér Ház: kibővítjük a csipexportot

Most új megállapodás született: a két vállalat vállalta, hogy a Kínában értékesített, engedélyhez kötött fejlett csipek forgalmából származó bevételük 15 százalékát átadják az amerikai kormánynak. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt kedden a Reutersnek úgy fogalmazott:

Ez a két vállalattal kötött megállapodás talán a jövőben más cégekre is kiterjedhet. Úgy gondolom, ez egy kreatív ötlet és megoldás.

A lépés egyszerre szolgál bevételi forrással az amerikai államnak és további nyomásgyakorlással Kínára, amely így drágábban juthat a legkorszerűbb amerikai csiptechnológiához. Elemzők szerint, ha a szabály kiterjed más gyártókra is, az tovább szűkítheti Peking hozzáférését a nyugati félvezetőkhöz.

Megadóztatja a mesterségesintelligencia-csipek kínai exportját Donald Trump

Az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalásokon feloldották egyes félvezetők exportjának tilalmát. A csipek kivitelét azonban Trump megadóztatná.

 

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
644 cikk

 

 

