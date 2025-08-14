Csökkentették a kórházi dolgozók fizetését, kitört a felháborodás – ilyen új világ érkezett

A Nagyszeben Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház alkalmazottai ettől a hónaptól kezdődően alacsonyabb fizetést kapnak, miután a Számvevőszék megállapította, hogy az elmúlt hónapokban helytelenül számították ki a munkakörülményekért járó bónuszokat – közölte a Turnul Sfatului csütörtökön.
A Számvevőszék júliusban végzett ellenőrzést, ami kimutatta, hogy 2024 januárja óta a munkakörülmények miatti emelést a kifizetés hónapjában érvényes alapfizetés alapján számították ki, és nem a 2023. decemberi szinthez viszonyították, ahogy azt a hatályos szabályozás előírja.
„2024 januárjától kezdődően a munkakörülmények miatti béremelés kiszámításának alapját képező fizetéseket hibásan emelték, és azokat a 2023. decemberi szintre kellett volna korlátozni” – áll a kórházigazgató, Jr. Robert Fotache és a RUNOS Szolgálat vezetője közleményében.
A vezető egyúttal sajnálatát fejezte ki az ügyben és biztosította az alkalmazottakat, hogy hasonló helyzetek a jövőbeni nem fordulna elő.
A kórház vezetősége a lapnak arról adott tájékoztatást, hogy
a fizetések havi 250 és 1000 lej (19 500 és 78 000 forint) közötti összeggel csökkennek, a betöltött pozíciótól és az alkalmazott által alkalmazott osztálytól függően. Az intézkedés minden személyzeti kategóriára vonatkozik, beleértve az orvosi személyzetet, a kisegítő személyzetet és a vezetőséget.
Egyelőre nem tudni, hogy a korábban jogtalanul kifizetett összegeket a kórház visszakéri-e.
Lista: ezek most a legjobban fizetett szakmák Magyarországon – nem álom a havi 3 millió forintos fizetés
2025. 06. 03. Hárommillió forint fölött van a légi forgalmi irányítók és a pilóták bruttó átlagkeresete Magyarországon, legalábbis a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatai szerint, amelyek foglalkozások szerinti bontásban mutatják be a hazai kereseti viszonyokat. Összesen már 64 olyan szakma van az országban, ahol egymillió fölött van a bruttó átlagfizetés, és már nem csak a sportolók mondhatják el ezt magukról.
A hiányos tájékoztatás miatt az egészségügyi intézmény alkalmazottai szerint fokozódnak a feszültségek. A dolgozók szerint a sztrájk sem kizárt.
A munkavállalók felháborítónak tartják, hogy a döntés a képviseletük nélkül született meg. Mint írták, az ilyen intézkedésekkel kapcsolatos megbeszéléseken általában részt kellene venniük az érintett szakmai kategóriák képviselőinek, ami jelen esetben nem történt meg.
„Tudni akarjuk, hogy a csökkentések a Számvevőszék hivatalos dokumentumaival történtek-e vagy sem. Ha igen, kérjük, mutassa meg nekünk a dokumentumokat. Miért csökkentik a fizetéseket anélkül, hogy egy képviselőnk is ismerné az ügyet? Az alkalmazottakat minden hiba esetén szankcionálják, és igazoló dokumentumokat kapnak. Miért nem vonatkozik ugyanez az átláthatóság a vezetői hibákra is?” – írták felháborodott levelükben a dolgozók, akik közül többen ügyvéd fogadását fontolgatják.
Itt a román feketeleves: jövőre sem emelkednek a nyugdíjak és a fizetések a megszorítások miatt
Két egymást követő évben fagyasztják be Romániában a nyugdíjakat és a béreket – erről beszélt az új román pénzügyminiszter parlamenti meghallgatásán. Az Ilije Bolojan vezette kormány rögtön a megalakulását követően megszorításokat jelentett be a brutálisra hízott államháztartási hiány miatt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.