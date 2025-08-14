Csökkentették a kórházi dolgozók fizetését, kitört a felháborodás – ilyen új világ érkezett

A Nagyszeben Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház alkalmazottai ettől a hónaptól kezdődően alacsonyabb fizetést kapnak, miután a Számvevőszék megállapította, hogy az elmúlt hónapokban helytelenül számították ki a munkakörülményekért járó bónuszokat – közölte a Turnul Sfatului csütörtökön.

Fizetéscsökkentés a nagyszebeni kórházban, a dolgozók magyarázatot követelnek / Fotó: ArtPhoto21 / shutterstock (Képünk illusztráció)

A Számvevőszék júliusban végzett ellenőrzést, ami kimutatta, hogy 2024 januárja óta a munkakörülmények miatti emelést a kifizetés hónapjában érvényes alapfizetés alapján számították ki, és nem a 2023. decemberi szinthez viszonyították, ahogy azt a hatályos szabályozás előírja.

„2024 januárjától kezdődően a munkakörülmények miatti béremelés kiszámításának alapját képező fizetéseket hibásan emelték, és azokat a 2023. decemberi szintre kellett volna korlátozni” – áll a kórházigazgató, Jr. Robert Fotache és a RUNOS Szolgálat vezetője közleményében.

A vezető egyúttal sajnálatát fejezte ki az ügyben és biztosította az alkalmazottakat, hogy hasonló helyzetek a jövőbeni nem fordulna elő.

A kórház vezetősége a lapnak arról adott tájékoztatást, hogy

a fizetések havi 250 és 1000 lej (19 500 és 78 000 forint) közötti összeggel csökkennek, a betöltött pozíciótól és az alkalmazott által alkalmazott osztálytól függően. Az intézkedés minden személyzeti kategóriára vonatkozik, beleértve az orvosi személyzetet, a kisegítő személyzetet és a vezetőséget.

Egyelőre nem tudni, hogy a korábban jogtalanul kifizetett összegeket a kórház visszakéri-e.

A fizetéscsökkenéssel elégedetlen alkalmazottak egy része magyarázatot követel

A hiányos tájékoztatás miatt az egészségügyi intézmény alkalmazottai szerint fokozódnak a feszültségek. A dolgozók szerint a sztrájk sem kizárt.