Egyre nagyobb a baj: félmilliós visszahívás a Fordnál – szivárog a fékfolyadék, elmozdulhat a pedál

A Ford augusztusban félmillió járművet hívott vissza a Ford egy komoly hiba miatt. A probléma nem újkeletű, idén már harmadjára hívják vissza az amerikai piacról a Fordokat.
VG
2025.08.28., 14:36

A Ford Motor F.N. közel 500 000 járművet hív vissza az Egyesült Államokban fékfolyadék-szivárgás miatt – közölte csütörtökön az Amerikai Közúti Közlekedésbiztonsági Hatóság jelentése alapján a Reuters.

Ford plant Cologne
Nem az első, hogy a Ford fékfolyadék-probléma miatt hív vissza gépjárműveket / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Óriási probléma a közlekedésben

Az Amerikai Közúti Közlekedésbiztonsági Hatóság szerint ez a probléma a pedál túlzott elmozdulásához vagy a fékerősség csökkenéséhez vezethet.

A teherautók és SUV-k sem úszták meg 

Az Egyesült Államokban több mint 355 ezer Ford modellt hívnak vissza augusztusban, mert ezeknek az autóknak a műszerfalán hibás a kijelző, ami olyan fontos információkat tartalmaz, mint a sebesség vagy a navigáció. Ha ezek nem működnek kifogástalanul, fennáll a baleset kockázata.

A Ford Motor Company több mint 355 ezer teherautót hív vissza az Egyesült Államokban, mert problémát tapasztaltak a műszerfal kijelzőjével – közölte szerdán a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hatóság (NHTSA).

Rengeteg járművet hívott vissza a népszerű autómárka – nem ez az első eset a cégnél

Ez nem a Ford éve

A Ford Motor Co. 2025 áprilisában 123 611 pickup és SUV modellt hívott vissza, mert a fékmesterhenger külső szivárgást okozhat, vagy folyadékot bocsáthat ki a jármű vákuumfékrásegítőjébe, ami befolyásolhatja a fékerősséget. A visszahívott járművek között vannak 2017-2018-as F-150 pick-upok, Expeditionek és Lincoln Navigator SUV-k, amelyek az autógyártó 3,5 literes Ecoboost motorjával vannak felszerelve. A járművek becslések szerint 1 százalékánál hibás a fékmesterhenger.

