Meglepő húzásra készül a Ford: így hódítaná vissza az amerikai piacot

A Ford bejelentette, hogy 2 milliárd dolláros beruházást hajt végre a Kentucky állambeli louisville-i összeszerelő üzemében, hogy olcsó elektromos járműveket gyártsanak. Az első ilyen autó egy középméretű, négyajtós elektromos pick-up lesz, amelyet 2027-ben terveznek piacra dobni.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A beruházás 2200 új munkahelyet teremt az üzemben, és része Ford szélesebb stratégiájának, amely az elérhetőbb árú elektromos járművek gyártására, valamint az amerikai munkaerő bővítésére összpontosít. Ezzel párhuzamosan egy másik, 3 milliárd dolláros befektetés zajlik egy michigani akkugyárban.

Az üzemben olcsó, lítium-vasfoszfát akkumulátorokat fognak előállítani elektromos járművekhez. A Ford vezérigazgatója, Jim Farley szerint a két fejlesztés összesen 4 ezer munkahelyet teremt, valamint az új gyártási rendszer 20 százalékkal csökkenti az alkatrészek számát, és 15 százalékkal mérsékli az összeszerelési időt.

Veszteséges negyedévet zárt a Ford

Az autógyártó 36 millió dolláros nettó veszteséget jelentett az idei második negyedévre, ami jókora visszaesés az előző év azonos időszaki 1,8 milliárd dolláros nyereséghez képest, annak ellenére, hogy a bevételek 5 százalékos növekedéssel, 50,2 milliárd dollárra emelkedtek.

A vámok önmagukban 800 millió dollárral terhelték meg a Ford negyedéves mérlegét, mert bár járműveinek körülbelül 80 százalékát az Egyesült Államokban gyártja, de nagymértékben függ az importált alkatrészektől, alapanyagoktól.

A Ford júliusban az egész évre vonatkozó kamat- és adózás előtti eredményre (EBIT) vonatkozó előrejelzését 7,5 milliárd dollárra csökkentette a korábbi 7-8,5 milliárd dollárról. A vállalat a vámok hatását részben egymilliárd dolláros költségcsökkentő és -enyhítő intézkedésekkel tervezi ellensúlyozni, többek között az ellátási lánc optimalizálásával és szelektív árstratégiákkal.