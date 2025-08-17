Fordulat Európában: hogyan lettek gazdagabbak az olaszok, mint az angolok? Némi köze a migrációnak is van hozzá

Az olasz gazdaság előretörése a brittel szemben és Franciaország felzárkózása meglepő tendenciákat mutatott az elmúlt évtizedben – derül ki a vásárlóerő-paritáson (PPP) mért GDP adatokból. A görög Money Review című kiadvány szerint, a brit gazdaság alulteljesítésének hátterében a migráció okozta népességnövekedés, a magas infláció és a gyenge növekedés húzódik meg.

Ennek eredményeként még Olaszország is, egy olyan ország, amely sokáig az európai gazdasági stagnálás szimbólumának számított, szinte teljesen behozta a lemaradását az Egyesült Királysággal szemben, amely közvetlenül a 2016-os Brexit-népszavazás előtt 4000 dollár/fő volt. A legfrissebb Nemzetközi Valutaalap (IMF)-adatok alapján azonban mára a brit egy főre jutó GDP 54 556 dollár körül mozog, csupán körülbelül 500 dollárral haladva meg Olaszországét, miközben Franciaország nagyjából 1 700 dollárral előzi meg őket.

Az Oxford Economics közgazdásza, Andrew Goodwin szerint:

Az Egyesült Királyság és Olaszország közötti konvergencia lenyűgöző, de ez inkább Nagy-Britannia gyenge teljesítményének köszönhető, nem Olaszország kiemelkedő fejlődésének.

Goodwin megjegyzi továbbá, hogy az általános GDP-értékek elemzése torzíthat, mivel a demográfiai különbségek – különösen a népesség növekedése – jelentősen befolyásolják a nemzetgazdaságok teljesítményét, amit a GDP per fő mutat jobban tükröz.

Az elmúlt tíz évben az Egyesült Királyság gazdaságát a Brexit, a pandémia és az infláció okozta válság sora nehezítette. A brit infláció mértéke magasabb volt, mint Franciaországban és Olaszországban. Eközben azonban a brit népesség is jelentős növekedést mutatott – 2015 és 2023 között mintegy 5 százalékkal (körülbelül egymillió fővel) bővült –, ám ennek ellenére nem sikerült fenntartható termelékenység-növekedést elérni.

A tanulmány tehát kerüli ennek kimondását, de az illegális migránsok úgy tünik nagyon nem hozták meg a várt gazdasági fellendülést, többségük nem illeszkedett be a munka világába.

A fej homokba dugásának tipikus példája, hogy a Nomura közgazdásza, George Buckley úgy véli, a demográfiai különbségek egy része magyarázható azzal, hogy a brit migránsok nagy aránya nem csak munkavállalás céljából érkezik az országba, hanem tanulmányok vagy családegyesítés miatt is. A lényeg, hogy nem dolgoznak, a többség nyilván nem azért nem dolgozik mert tanul.