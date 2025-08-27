Itt a fordulat Németországban: az emberek többsége már támogatja, hogy területekről mondjon le Ukrajna

A németek valamivel több mint fele úgy véli, hogy Ukrajnának hajlandónak kell lennie, hogy a megszállt területekről mondjon le a békemegállapodás elősegítése érdekében, írja a Die Welt a Forsa közvélemény-kutató intézet által végzett felmérés alapján. A német közvélemény hangulata kezd megváltozni.

Itt fordulat Németországban: az emberek többsége már támogatja, hogy területekről mondjon le Ukrajna / Fotó: Kay Nietfed / DPA / AFP

Fordulat Németországban: átbillent a közvélemény

A cég arról kérdezte az embereket, hogy „Ukrajnának fel kell-e készülnie arra, hogy szükség esetén átadja a megszállt területeket Oroszországnak a békemegállapodás elősegítése érdekében”.

A válaszadók abszolút többsége, 52 százaléka mondta azt, hogy igen, erre szükség lehet.

A pártok szerinti bontás is azt jelzi, hogy kezd általánossá válni ez a vélemény:

az AfD támogatóinak 72 százaléka válaszolt így, míg a CDU/CSU támogatóinak 43 százaléka, a szociáldemokratáké pedig 48 százaléka támogatta.

A felmérést a Forsa 1002 válaszadó körében végezte el augusztus 18. és 19. között.

Merz is már a békéről beszél

A németországi közhangulat megváltozására utal, hogy Friedrich Merz kancellár szombaton az észak-németországi Osnabrückben tartott beszédében szokatlanul önkritikus volt, és a béke mellett tette le a voksát.

„Szeretném, ha minden eszközünkkel és lehetőségünkkel elérnénk azt, hogy ebben az országban helyreálljon a béke és a szabadság. Megtettük az első lépéseket.”

Egy 10 km hosszú úton járunk és talán még csak az első kétszáz métert tettük meg

– mondta Ukrajnáról és a béketárgyalásokról Merz, aki szerint senki nem vetheti a németek szemére, hogy csak fegyverszállításokról vitáznak.

Sőt, úgy látja, „ebben a konfliktusban még egyetlen német kormány és egyetlen európai uniós szerv sem tett nagyobb diplomáciai erőfeszítéseket, mint mi az elmúlt három hétben.”

Hogy ennyire beleállt a béke kérdésébe a német kancellár, vélhetően a gazdaság állapotával is magyarázható. Németország harmadik éve recesszióban van és Merz a hétvégi beszédében is elismerte, sokkal nehezebb helyzetben van a német gazdaság, mint várta. Szerinte Németország elvesztette versenyképességét, ami az árversenyképesség kérdéséből fakad, ám azt már nem fejtette ki, hogy ez az orosz–ukrán háború bevezetett szankciók és az orosz energiáról való leválás következménye, ami tönkretette a korábbi sikeres német modellt.