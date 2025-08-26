Bizalomvesztés Franciaországban: kétéves mélypontra zuhant a fogyasztói hangulat

Az INSEE statisztikai hivatal friss adatai szerint a francia fogyasztói bizalom mutatója 87 pontra csökkent augusztusban, ami 2023 októbere óta a legalacsonyabb szint. Júliusban még 88 pontot mértek, az elemzők pedig javulásra, 90 pontra számítottak. Az index továbbra is bőven a hosszú távú, 100 pontos átlag alatt maradt, ami tartósan gyenge fogyasztói hangulatot jelez.

Csaknem kétéves mélypontra esett a francia fogyasztói bizalom augusztusban, miután a háztartások egyre pesszimistábbak pénzügyi kilátásaikat illetően / Fotó: Anadolu via AFP

Beszakad a francia fogyasztói bizalom

A háztartások a következő egy évre vonatkozó pénzügyi és életszínvonal-kilátásaikat is kedvezőtlenebbnek ítélték meg. Az INSEE szerint a megtakarítási hajlandóság is visszaesett, miközben nőtt azok aránya, akik az árak további emelkedésére számítanak.

A munkanélküliségtől való félelem szintén erősödött, ami újabb bizonytalanságot visz a gazdasági kilátásokba. A felmérést több mint 2000 háztartás részvételével, július 28. és augusztus 18. között végezték.

A gyengülő fogyasztói bizalom különösen érzékeny pont lehet a francia gazdaságban, hiszen a belső fogyasztás eddig fontos támasza volt a növekedésnek. Ha a háztartások tovább szorítják a nadrágszíjat, az az őszi hónapokban érezhetően fékezheti a gazdasági teljesítményt.