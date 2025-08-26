„Egy csata közepén vagyunk", ősszel bukhat a francia kormány – az IMF is beavatkozik?

Zuhannak kedden a francia részvények, különösen a bankpapírok, emelkednek a kötvényhozamok, mivel egyre valószínűbb, hogy szeptemberben belebukik a kisebbségi francia kormány a költségvetési vitába. A pénzügyminiszter nem zárja ki, hogy ebben az esetben a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) kell közbeavatkoznia.

Szeptemberben megbukhat a Francois Bayrou vezette francia kormány / Fotó: Hans Lucas via AFP

François Bayrou miniszterelnök hétfőn szeptember 8-ra bizalmi szavazást hirdetett a költségvetésről. A kormány 2026-ra legalább negyvenmilliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tervez a költségvetési hiány mérséklésére és az államadósság stabilizálására. A terv része két hivatalos munkaszüneti nap eltörlése is.

A megszorító csomag azonban roppant népszerűtlen, és az együtt többségben lévő három fő ellenzéki párt közül a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés baloldali Engedetlen Franciaország már közölte, hogy Bayrou ellen szavaz, és a szocialisták sem támogatják ebben a kérdésben a kormányt.

A bizalmi szavazás hírére hétfőn 1,6, kedden reggel

majdnem két százalékkal gyengült a CAC40 index,

a bankóriások, a BNP Paribas és a Société Générale papírjainak értéke, pedig több mint hat százalékkal esett.

Rosszat jeleznek a kötvényhozamok

A 10 éves francia állampapír hozama körülbelül 4 bázisponttal, 3,53 százalék körüli szintre emelkedett, ami március óta a legmagasabb érték. Amikor egy kötvény hozama emelkedik, az ára csökken.

A tízéves francia és a német hozamok közötti különbség, amely a befektetők által a francia államadósság tartásáért megkövetelt prémiumot jelzi, eközben körülbelül 79 bázispontra nőtt, ami április óta a legnagyobb érték.

Zuhan a hírre a francia tőzsde / Fotó: Gorodenkoff / shutterstock (Képünk illusztráció)

A francia és az olasz 10 éves hozamok közötti különbség, amely két évvel ezelőtt még 150 bázispont volt, ma már csak kilenc bázispont.

Az elkövetkező napokban a francia kötvényhozamok volatilitásának és nyomásának növekedését várjuk

– írta reggeli jelentésében Mohit Kumar, a Jefferies európai vezető közgazdásza.

Újabb francia kormány bukhat

Ha Bayrou elveszíti a nemzetgyűlés bizalmi szavazását, akkor a kormánya a Michel Barnier vezette kabinet sorsára jut és megbukik. Emmanuel Macron elnök ekkor új miniszterelnököt nevezhet ki, megkérheti Bayrou-t, hogy maradjon a gondnokkormány élén, vagy előrehozott választásokat írhat ki.