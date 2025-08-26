„Egy csata közepén vagyunk", ősszel bukhat a francia kormány – az IMF is beavatkozik?

Zuhannak kedden a francia részvények, különösen a bankpapírok, emelkednek a kötvényhozamok, mivel egyre valószínűbb, hogy szeptemberben belebukik a kisebbségi francia kormány a költségvetési vitába. A pénzügyminiszter nem zárja ki, hogy ebben az esetben a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) kell közbeavatkoznia.
François Bayrou miniszterelnök hétfőn szeptember 8-ra bizalmi szavazást hirdetett a költségvetésről. A kormány 2026-ra legalább negyvenmilliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tervez a költségvetési hiány mérséklésére és az államadósság stabilizálására. A terv része két hivatalos munkaszüneti nap eltörlése is.
A megszorító csomag azonban roppant népszerűtlen, és az együtt többségben lévő három fő ellenzéki párt közül a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés baloldali Engedetlen Franciaország már közölte, hogy Bayrou ellen szavaz, és a szocialisták sem támogatják ebben a kérdésben a kormányt.
A bizalmi szavazás hírére hétfőn 1,6, kedden reggel
majdnem két százalékkal gyengült a CAC40 index,
a bankóriások, a BNP Paribas és a Société Générale papírjainak értéke, pedig több mint hat százalékkal esett.
A 10 éves francia állampapír hozama körülbelül 4 bázisponttal, 3,53 százalék körüli szintre emelkedett, ami március óta a legmagasabb érték. Amikor egy kötvény hozama emelkedik, az ára csökken.
A tízéves francia és a német hozamok közötti különbség, amely a befektetők által a francia államadósság tartásáért megkövetelt prémiumot jelzi, eközben körülbelül 79 bázispontra nőtt, ami április óta a legnagyobb érték.
A francia és az olasz 10 éves hozamok közötti különbség, amely két évvel ezelőtt még 150 bázispont volt, ma már csak kilenc bázispont.
Az elkövetkező napokban a francia kötvényhozamok volatilitásának és nyomásának növekedését várjuk
– írta reggeli jelentésében Mohit Kumar, a Jefferies európai vezető közgazdásza.
Ha Bayrou elveszíti a nemzetgyűlés bizalmi szavazását, akkor a kormánya a Michel Barnier vezette kabinet sorsára jut és megbukik. Emmanuel Macron elnök ekkor új miniszterelnököt nevezhet ki, megkérheti Bayrou-t, hogy maradjon a gondnokkormány élén, vagy előrehozott választásokat írhat ki.
Eric Lombard pénzügyminiszter szerint ebben az esetben megvan a kockázata annak, hogy az IMF-nek be kell avatkoznia a francia gazdaságba, tudósított a Reuters. „Ez egy olyan kockázat, amelyet szeretnénk elkerülni, amelyet el kell kerülnünk, de nem állíthatom, hogy nem létezik. A csata közepén vagyunk” – nyilatkozta a France Inter rádiónak.
Az ellenzék azonban megingathatatlan,
a három nagy párt célja a Le Monde szerint a kormány megbuktatása. „Abszolút Francois Bayrou kormánya ellen fogunk szavazni. Csak (a törvényhozás) feloszlatása teszi lehetővé, hogy a francia nép döntsön a sorsáról” – írta Marine Le Pen a közösségi oldalán.
Marine Tondelier, a Zöldek vezetője szerint már önmagában Bayrou bejelentése a bizalmi szavazásról „gyakorlatilag lemondást” jelent. „A környezetvédők nem bíznak ebben a kormányfőben… Ellene fogunk szavazni” – ígérte.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.