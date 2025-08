Salt Bae csillaga leáldozóban: étterembezárások, VIP-kitiltások, feljelentések és gazdasági lejtmenet

A török sztárséf néhány éve még a legnagyobb világsztárokkal fotózkodott, miközben arany steakeket szervírozott és ikonikus mozdulattal szórt sót. Mára viszont sorra zárnak be Salt Bae éttermei, VIP eseményekről tiltják ki, és egyre több per, dolgozói panasz és gazdasági nehézség árnyékolja be a birodalmát. A csőd egyelőre hivatalosan nincs napirenden, de sokak szerint már csak idő kérdése.