Termálvíz-nagyhatalom lesz Horvátország, még geotermikus erőművet is építenek

Horvátország az elmúlt évtizedben jelentős hangsúlyt fektetett a geotermikus potenciáljainak feltárására. Dél-nyugati szomszédunk kárpát-medencei része ugyanis Magyarországhoz hasonlóan jelentős termálvízkészlettel büszkélkedhet. Ezek eredményeképpen hamarosan el is kezd épülni az első horvát geotermikus erőmű.
Legutóbb Szlavónia nyugati részén, a Drávától és egyúttal a magyar határtól alig 2 kilométerre található Cadavica településen bukkantak jelentős lelőhelyre. Az Enna Group 4582 méter mélyre fúrt kutat, ahol Horvátország eddigi legforróbb termálvizét találták. A vájat alján először 180 fokot mértek, néhány nappal később viszont a megismételt mérések már 211 Celsius-fokot mutattak. Érdekesség, hogy az említett forrás légvonalban a termálfürdőjéről híres Harkányhoz is közel van.
Bár a Dráva menti lelőhely ugyan szakmai szempontból mélynek számít, az ott található rendkívül forró víz miatt mégis megéri a kitermelése. Az Enna Group a forrás fölé egy zárt rendszerű erőművet épít. Ez azt jelenti, hogy
Ez a módszer környezetkímélő is, mivel a víz gyakorlatilag a talajban marad. Hasonló erőművek működnek már az országban, a kormány pedig hosszú távon egyes helyeken a távfűtést is termálvízzel oldaná meg. Ehhez azonban további kutakra és tetemes beruházásokra van szükség. Az Enna Group Eszék környékén és a magyar határtól távolabb eső Vinkovce közelében is végez fúrásokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.