Termálvíz-nagyhatalom lesz Horvátország, még geotermikus erőművet is építenek

Minden eddiginél jelentősebb geotermikus forrást találtak a horvátok a magyar határ közelében. A 211 fokos termálvizet 4582 méter mélyről kell felhozni, de így is megéri. Épülhet az első geotermikus erőmű Horvátországban.
Hordósi Dániel
2025.08.26, 15:40
Frissítve: 2025.08.26, 16:39

Horvátország az elmúlt évtizedben jelentős hangsúlyt fektetett a geotermikus potenciáljainak feltárására. Dél-nyugati szomszédunk kárpát-medencei része ugyanis Magyarországhoz hasonlóan jelentős termálvízkészlettel büszkélkedhet. Ezek eredményeképpen hamarosan el is kezd épülni az első horvát geotermikus erőmű. 

geotermikus erőmű
Mélyen volt, de megtalálták: még geotermikus erőmű is létesül az új termálkúton / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Legutóbb Szlavónia nyugati részén, a Drávától és egyúttal a magyar határtól alig 2 kilométerre található Cadavica településen bukkantak jelentős lelőhelyre. Az Enna Group 4582 méter mélyre fúrt kutat, ahol Horvátország eddigi legforróbb termálvizét találták. A vájat alján először 180  fokot mértek, néhány nappal később viszont a megismételt mérések már 211  Celsius-fokot mutattak. Érdekesség, hogy az említett forrás légvonalban a termálfürdőjéről híres Harkányhoz is közel van.

Geotermikus erőmű is lesz

Bár a Dráva menti lelőhely ugyan szakmai szempontból mélynek számít, az ott található rendkívül forró víz miatt mégis megéri a kitermelése. Az Enna Group a forrás fölé egy zárt rendszerű erőművet épít. Ez azt jelenti, hogy 

  • a forró vizet első lépésben kiszivattyúzzák és a turbinákra vezetik, melyeken keresztül kinyerik az energiát, 
  • utána pedig a vizet visszaengedik a mélybe. 

Ez a módszer környezetkímélő is, mivel a víz gyakorlatilag a talajban marad. Hasonló erőművek működnek már az országban, a kormány pedig hosszú távon egyes helyeken a távfűtést is termálvízzel oldaná meg. Ehhez azonban további kutakra és tetemes beruházásokra van szükség. Az Enna Group Eszék környékén és a magyar határtól távolabb eső Vinkovce közelében is végez fúrásokat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
