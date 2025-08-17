Megérkezett a trendforduló a villanyautók piacára - de lehet egy fals kitörés is

A globális e-autó-piac dinamikus második negyedéves bővülése a féléves növekedési adatokat is 27 százalékra húzta fel. A növekedés nagy részét Kína adta, ahol a globális BEV- (Battery Electric Vehicle) eladások közel kétharmada bonyolódott le. Az év első hat hónapjában majdnem a felével (47 százalék) nőtt az eladott e-autók mennyisége 2024 azonos időszakához képest a világ második legnagyobb gazdaságában. Az öt legnagyobb európai piacon az első féléves eladások 25 százalékkal emelkedtek, piaci részesedésük pedig az eddigi legmagasabb, 15 százalékos szintet ért el – írta meg az Origo.
Németország BEV-piaca, amely a támogatások megszűnése miatt tavaly átmenetileg visszaesett, különösen erőteljesen tért magához, több mint 35 százalékos növekedést mutatva 2025 első fél évében, és a legmagasabb értékesítési darabszámot (közel negyedmillió autó) produkálva Európában. Ezzel a volumennel megelőzi a szintén 35 százalékos éves növekedést mutató Egyesült Királyság BEV-piacát – derül ki a PwC legfrissebb elektromosautó-piaci jelentéséből.
Európában az év első hat hónapjában ugyanakkor Spanyolország mutatta fel a legerősebb növekedést, 84 százalékos ugrást produkálva 2024 ugyanezen időszakához képest. Így az akkumulátoros elektromos járművek piaci részesedése már elérte a 8 százalékot.
Az év első felében
A plug-in hibrid járművek (PHEV) növekedése szintén erős volt az öt vezető piacon, az értékesített autók száma 2025 első felében 30 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest. A hibridautó-eladások ennél kisebb mértékben, 18 százalékkal emelkedtek. Az elektromos járművek (BEV, PHEV és hibrid együttesen) teljes piaci részesedése az európai újautó-értékesítéseken belül 61 százalékot tett ki az év első hat hónapjában.
2025 első felében először adtak el több mint egymillió akkumulátoros elektromos autót az elemzett európai piacokon.
„Előrejelzéseink alapján 2030-ra az új eladások felét már a BEV-szegmens fedheti le, elérve az évi 6 millió feletti darabszámot” – emelte ki Szoboszlai Beáta, a PwC Magyarország energiaipari és közműszolgáltatási tanácsadási területének igazgatója.
Kínában az újautó-eladásokban az elektromos járművek piaci részesedése először érte el az 50 százalékot egy naptári év első felében, a korábbi évhez képest 53 százalékkal emelkedve. Ráadásul az akkumulátoros elektromos járművek iránti fogyasztói érdeklődés dominálta az eladásokat a PHEV és a hibrid autókkal szemben.
2023 decemberében Németországban kivezették az elektromos autók vásárlását támogató állami programot. Ezzel közel egy időben több európai országban is megszüntették az elektromos autók vásárlási támogatását, aminek hatására jócskán visszaestek Európában az e-autó-eladások. A folyamatot erősítette a kínai konkurencia megjelenése, amely kontinensünk mellett az exportpiacunkról is elkezdte kiszorítani az európai gyártókat. Ennek következtében Európa-szerte jelentősen, 30-40 százalékkal estek vissza az elektromosautó-eladások 2024-ben. Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint az idei év elején tapasztalt növekedést ezért az alacsony bázisról való visszapattanásként lehet értékelni.
A kereslet emelkedéséhez hozzájárult továbbá, hogy a 2022–2023 közötti, rendkívül magas inflációs periódust követően a reálbérek ismét emelkedni kezdtek, a fogyasztói bizalom növekedésével pedig javult a vásárlási hajlandóság.
Az elemzés további részletei itt olvashatók el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.