Kárpátalja orosz megtámadása: nagyobb a baj Munkácson, mint hitték – már Zelenszkij is tajtékzik

Munkácsot orosz rakétatalálat érte a hajnali órákban, az amerikai Flex gyárépület tüzét órák óta képtelenek megfékezni a tűzoltók. A teljes Kárpátalját lesújtó támadásokra reagált az ukrán elnök is Telegram csatornáján.

A gyárépület jelentős része leégett / Forrás: Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat

Zelenszkij is megszólalt

Volodimir Zelenszkij "az orosz hadsereg őrült antirekordjának" nevezte a munkácsi rakétatalálatokat. Civil infrastruktúrát, lakóépületeket és embereket támadtak az oroszok elsősorban a szárnyas rakétákkal, amelyeket több, mint 300 kilométerre keletről lőttek ki. Az ukrán elnök szerint egy amerikai befektetéssel épült polgári vállalkozás gyárépületét találta el az orosz rakéta, ahol olyan mindennapi használati tárgyakat gyártottak, mint a kávéfőzők — írja az Ukrajinszka Pravda.

Zelenszkij hangsúlyozta: nyomásra van szükség. Erős szankciókra, erős vámokra.

Orosz légitámadás Munkács ellen — rettegnek a magyarok, hogy bármikor megismétlődhet az akció

Nem tudják megfékezni a gyárépület lángjait

Még mindig oltják a gyárnál a tüzet, amely gomolygó fekete füsttel töltötte meg a levegőt a környéken. Jelenleg 15 emberről van információ, akik megsérültek a támadásban és mindannyian megkapták a szükséges segítséget. A mentők sok más régióban is dolgoznak – Zaporizzsaktól Volinyig. Összesen 574 támadó drón és 40 rakéta csapott le Ukrajnára az éjszaka folyamán. Jelentős részüket sikerült még a levegőben kilőni.

Félelmetes, soha nem látott rakéták

Az eszközök nagyban különböznek azon drónoktól vagy cirkáló lőszerektől, amelyeket az oroszok esetenként százszám vetnek be, mint például az iráni eredetű Shahed drón ("Gerany drónok"), amire Moszkva már kapott egy komplett gyártósort Iránból; ezek relatíve alacsony, 200-250 km/h-s sebességgel repülnek, könnyen lelőhetők – jegyezte meg az InfoRádióban Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, Kaiser Ferenc.

„Ahhoz, hogy Geranyokkal azt az üzemet megrongálják, harminc–negyvenet is rá kellett volna lőni, viszont a Kalibr robotrepülők, valamint az Onyx rakéták vagy más, szárazföldi és tengeri célpontok eltalálására alkalmas eszközök sokkal pontosabb navigációs rendszerekkel rendelkeznek, nagy hátrányuk viszont, hogy borzasztóan drágák”

– jelentette ki a szakértő.