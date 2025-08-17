A holland és német hagymák lenyomhatják itthon is az árakat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által közölt hagymapiaci körkép szerint az Egyesült Királyságban a hosszan tartó szárazság nehezítette meg a termelést, pedig a szezon a csapadékhiányt leszámítva kedvező körülmények között zajlott. A belföldi termékek mellett az egyiptomi, új-zélandi és dél-afrikai importhagyma is megfigyelhető a polcokon.
Az áttelelő hagyma betakarítása is zajlik, ami a termelés nagy részét teszi ki. A folyamatos vízhiány és a 30 Celsius-fokot meghaladó hőmérséklet következtében a növények növekedése leállt. Ez hatással van a hagymák méretére, és ezáltal a terméshozamra is. Emellett az extrém hőségben a stresszes növények kitettebbé válnak a károsítókra.
Június végére Svájcban nagyrészt importált termékek uralták a piacot, amelyek többek között
származtak. Ez főként a tavalyi szezon alacsony hozamával és változó tárolási minőségével magyarázható. Ráadásul az erős peronoszpórafertőzés miatt a válogatás és a szárítás tetemes többletköltséget jelentett a termelők számára. Az erőfeszítések ellenére a rothadás tovább terjedt a tárolókban is, ami a készletek korábbi értékesítését indokolta. A betakarítás közeledtével a hozam-előrejelzések egyöntetűen pozitívak, az új szezon termelése ígéretesebbnek tűnik a tavalyinál.
A korai hagyma termésmennyisége Spanyolországban 35-40 százalékkal volt alacsonyabb a vártnál.
Ebben a márciusi nagy mennyiségű csapadék, valamint az áprilisban és májusban tapasztalható enyhébb hőmérséklet játszott szerepet. A szezon elején az ágazat arra számított, hogy a főbb európai termelők nagy mennyiségű hagymát tárolnak majd be. Azonban a korai és a késői termés között hiány alakult ki, amit a Castilla-La Mancha tartomány Medio Grano hagymafajtájával pótoltak, korábbra időzítve a betakarítást. Azonban a hozamok 5-10 százalékkal elmaradnak a tavalyitól. A termesztési felület ugyan növekedett, de a kedvezőtlen időjárási körülmények, valamint a tripszek kártétele csökkentette a hozamot és a piacképes termékek mennyiségét is. Az árak magasabbak az ilyenkor szokásosnál.
Európában nagy a kereslet a nagy méretű hagymák iránt, mivel a közép-európai száraz, meleg időjárás kisebb méreteket és alacsonyabb minőséget eredményezett. Jelenleg csak Spanyolország képes kielégíteni a nagy hagymák iránti keresletet. Az árak azonban várhatóan csökkenni fognak, mivel a következő hetekben betakarításra kerülő, hosszú távú tárolásra nem alkalmas holland és német hagymák feltehetően alacsony áron kerülnek a piacra.
Olaszországban a belföldi hagymakínálat alacsony, ami követi a nyári szezonra jellemző, gyengébb keresletet. Az első betakarított vöröshagymák alacsony terméshozammal és közepes-kicsi mérettel jellemezhetők.
Puglia tartományban a vezető feldolgozóvállalatnál a 2025-ös hagymaszezon fejlődési problémák miatt körülbelül egy hónapos késéssel kezdődött.
Hollandiában a tavaszi hagyma vetése korábban kezdődött. Június közepére – amikor az áttelelő hagyma betakarítása megkezdődött – a 2024-es termés nagy részét már feldolgozták. Ennek ellenére a régi és az új termés közötti kínálati hiány áthidalására nem volt lehetőség. Jelenleg a kereslet mérsékelt, miközben a vöröshagyma kínálata növekszik.
Észak-Amerikában a hagyma kínálata továbbra is szűkös, különösen a lila és fehér fajtákban, de a mexikói szezonkezdet enyhíti a nyomást. Az alacsony kínálatban szerepet játszott többek között Mexikó és Kanada az elmúlt hónapokban a szokásosnál nagyobb kereslete is. A szűkös kínálat az Egyesült Államok nyugati részén növelte a népszerű nagy és közepes méretű hagyma iránti keresletet. A vöröshagyma továbbra is Wisconsinból érkezik, míg a lilahagyma Washingtonból és Oregonból. Bár a kereslet továbbra is erős, az árak emelkedésének üteme lelassult, és a texasi szezon kezdetével várhatóan tovább csökken.
Nyakunkon a kínai fokhagyma dömpingje – a világ minden táján küzdenek ezzel a problémával a termelők
A bőséges termés és az emiatt kialakuló árnyomás jellemzi most a fokhagyma globális piacát. A termelők a világ minden részén kénytelenek megküzdeni a kínai fokhagyma exportja támasztotta versennyel, a logisztikai problémákkal és a szabályozási kihívásokkal is.
Az európai unióba irányuló egyiptomi export július közepén véget ért, miután június végén befejeződött a betakarítás. Az exportőrök most a tárolásra koncentrálnak, és más arab és afrikai piacokat céloznak meg.
A szezont megnövekedett mennyiségek, csökkenő árak és ingadozó kereslet jellemezte.
Érdemes megjegyezni, hogy két évvel ezelőtt az egyiptomi kormány tilalmat vezetett be a hagyma exportjára a hazai fogyasztók számára fenntarthatatlan árak mérséklése céljából. Így 2023-ban a magas export- és belföldi piaci árak ösztönözték a termelőket a hagymatermelés növelésére. A nemrég lezárult szezonban a termelés becsült mennyisége ötmillió tonna volt, ami több mint egymillió tonnás többlet tavalyhoz képest.
India hagymaexportja jócskán megnövekedett, amit a termelés 25 százalékos emelkedése és az idén áprilisban eltörölt 20 százalékos exportvám is támogatott.
