Tízmilliókért a Föld körül – tarolnak az extra hosszú luxushajóutak

A világjárvány utáni időszakban az utazási ipar óriási átalakuláson ment keresztül. Az új igényekhez igazodva a kiskereskedelmi szektor mellett a turizmus területén is megjelentek olyan új trendek, mint az extra hosszú luxushajóutak, amelyek egyedülálló lehetőséget kínálnak a világ felfedezésére.

A luxushajóutak több hónapig is tarthatnak / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A hajóutak hatalmas gazdasági aktivitást generálnak

A hosszú, akár négy hónapos hajóutaknak növekszik a népszerűsége – írja az Euronews. Azok az utazók, akik korábban több országot és kontinenst szerettek volna felfedezni, egyre inkább az ilyen típusú „multidesztinációs” hajóutak felé fordulnak.

A kereslet növekedése a turizmus mellett más iparágakra is kihat, például a szállodaiparra, a vendéglátásra és a szállítmányozásra. Egy-egy hosszú hajóút egyes szakértők szerint akár több millió dolláros gazdasági aktivitást generálhat, és a hajózás mellett más iparágakat is fellendíthet.

Fotó: CFoto via AFP

A hosszú hajóutak ára – attól függően, hogy milyen csomagot választanak az utasok – változó, az árak 10 ezer és 100 ezer dollár (3,4 és 33,7 millió forint) között mozognak. Az ilyen típusú utak elsősorban az ultraluxus piacát célozzák, amely a gazdaság magasabb jövedelmi rétegeire épít.

A gazdasági hatások nemcsak a hajótársaságok profitjára vonatkoznak. A hajóút során az utasok jelentős összegeket költenek helyben elérhető

szolgáltatásokra,

éttermekre,

szórakoztatásra

és egyéb kiegészítő programokra

is. Ezek a hajóutak ezért nemcsak az utazók számára kínálnak kényelmes módot a világ felfedezésére, hanem a helyi gazdaságok számára is fontos bevételi forrást jelentenek. Mivel az utasok több hónapig utaznak, az érintett kikötők is profitálnak a hosszabb tartózkodásokból, hiszen az utazás során több tucat országot látogatnak meg.

A Viking Ocean Cruises és a Cunard Line hajóutai például olyan régiókba vezetnek, amelyek nem feltétlenül szerepelnek a hagyományos turisták által keresett úti célok között, így az ilyen hajóutak hozzájárulnak az egyes országok gazdaságának diverzifikálásához, miközben kisebb piacokra is eljuttatják a turistákat.

Ezek a legnépszerűbb hajóutak

A Princess Cruises Grand Circle csendes-óceáni útja