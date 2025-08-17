Deviza
EUR/HUF395.1 -0.08% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.77 -0.06% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06% EUR/HUF395.1 -0.08% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.77 -0.06% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
luxusipar
Gucci
divat

Gucci, Chanel, Versace: újra hódít a hivalkodás - leáldozott a csendes luxusnak, jön a feltűnés

Véget érhet a divat világát utóbbi években uraló csendes luxus az elemzők szerint. A megújulás érdekében új kreatív igazgatók érkeznek egy sor divatházhoz és visszatérhet a hivalkodó hangos luxus is.
K. B. G.
2025.08.17, 12:02

A divat világában az elmúlt évek különösen az Öröklés című sorozat 2022-es bemutatása óta a csendes, rejtőzködő luxusnak kedveztek, de ennek úgy tűnik hamarosan vége és visszatér a hivalkodó, hangos luxus kora.

Milan,-,June,18:,Man,With,White,Gucci,T-shirt,With
A hangos luxusra fogad a Gucci is/Fotó: andersphoto / shutterstock

Sok márka várja a hangos luxus visszatérésétől a feltámadást

Az olyan márkák, mint a Gucci, a Chanel, a Versace, új kreatív igazgatóikkal, valamint a Renault éléről távozó és a többek között Gucci-tulajdonos Kering luxusmárka-csoport új vezérigazgatója, Luca de Meo érkezésével a luxusipar várhatóan fokozatosan felhagy a finom csendes luxussal az erőteljesebb, látványosabb stílusok javára, legalábbis így gondolja a CNBC-nek nyilatkozó luxusipari elemző Carole Madjo a Barclaystól.

A szakértő szerint a divat is ciklusokban mozog, a luxus területén is, és az elmúlt években elhasználódott csendes luxus helyét ismét valami más válthatja, az újdonság kerülhet ismét a fókuszba, mikután a luxusipar lejtmenetbe került a koronavírus-jrávány idejét jellemző fellendülés után. Ugyanakkor 

az olyan ultraluxus márkák, mint a Brunoello Cucinelli. a Hermés, vagy az LVMH birtokában lévő Loro Piana szinte meg se érezték a szektor válságát, a visszafogott kasmír ruhák és a felsőkategóriás táskák piaca továbbra is erős maradt.

Ám a kevésbé hivalkodó, csendes luxus nem minden márkának jött be, így ezek kénytelenek változtatni a kreatív irányukon és visszatérni a merész, hangos luxushoz. Az elmúlt évek vesszőfutása után a brit Burberry inkább visszatér örökségéhez és a céget jellemző jól ismert dizájnhoz és jól ismert kockás mintákhoz az új vezérigazgató, Josh Schulman irányítása alatt, ami a cég szerint ismét felkeltette a vágyát a divatház termékei iránt.

Imázsváltás jöhet egy sor divatháznál

Imázsváltással próbálkozik a Gucci is, ahol az új kreatív igazgató, Demna Gvasalia igyekszik majd fordítani a vállalat szerencséjén. A márka tulajdonosa, a Kering élére is új vezér érkezett Luca de Meo személyében, aki a Renault irányítását hagyta el a luxusiparért. A pályafutását az autóiparban eltöltő vezető új nézőpontot hozhat a Gucci-tulajdonos Kering életébe, miután a vállalatot főként a kínai vevők elmaradása húzza lefelé. Carole Madjo szerint 

a Gucci varázsát az újdonság, a korábban még nem látott dolgok hozhatják vissza, de a márkának vissza kell nyernie a vonzerejét.

Mindeközben új kreatív és művészeti vezetők jelentek meg a Chanelnél, a Bottega Venetánál vagy a Versacenál, míg a Monclernél cserélődő tevezők hozzák létre a Genius kollekciót, a Prada pedig az alkalmazkodóképességét emelte ki erényei között a közelmúltban, de a vállalat helyzetét az Ördög Pradát visel hamarosan megjelenő folytatása is segítheti.

A luxusipar a dizájnváltástól azt reméli, hogy visszanyeri a Covid-korszak áremelései miatt elfordult fogyasztókat, akik rosszul fogadták, hogy a magasabb árak nem társultak innovációval. Az UBS adatai szerint a luxuscikkek ára 2022-ben nyolc százalékkal nőtt, szemben a megelőző időszak 1 százalékos átlagával, vagy a most májusban fljegyzett 3 százalékkal. Az idei évben már csak az olyan felsőkategóriás termékek tudták tartani az áremelések ütemét, mint a Hermés, a Rolex vagy a Richemont birtokában lévő Cartier, ami tovább növelheti a szakadékot az ultraluxus és a megfizethetőbb márkák között.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu