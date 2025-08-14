Konténerkáosz: ráfizetett a német óriás és a kereskedelmi bajoknak messze nincs vége

A Hapag-Lloyd csütörtökön közölte, hogy az év első hat hónapjában elért 709 millió eurós nettó profit 3,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.

A német Hapag-Lloyd a teljes évre vonatkozó előrejelzésének felső határát is csökkentette, mivel a geopolitikai bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorol az iparágra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A társaság éves működési eredmény (EBIT) prognózisát is szűkítette: az eddigi nulla és 1,5 milliárd euró közötti sáv helyett már csak 0,2 és 1,1 milliárd euró közé várja az eredményt. A döntés indoklása szerint a piaci környezetet továbbra is erős geopolitikai kockázatok és kereskedelmi útvonalak bizonytalansága terheli.

Nem csak a Hapag-Lloyd aggódik

Az ágazat másik óriása, a dán Maersk a közelmúltban hasonlóan óvatos hangot ütött meg. A vállalat szerint a globális tengeri konténerforgalmat sújtó késések, a Vörös-tengeri kerülőútvonalak miatti hosszabb tranzitidők és a költségnövekedés a következő hónapokban is kihívást jelent. A Maersk hangsúlyozta, hogy a jelenlegi geopolitikai feszültségek miatt a fuvarozási tarifák volatilisak maradnak, miközben a kereslet kiszámíthatósága is gyenge.

Mindkét cég figyelmeztetett arra, hogy a globális konténerhajózásban tapasztalható fennakadások a második félévben is fennmaradhatnak. A hosszabb szállítási idők, az üzemanyagköltségek emelkedése és a piaci kereslet lassulása együttesen nyomást gyakorolhat az árbevételre és a profitmarzsokra. Mindez arra kényszeríti a vállalatokat, hogy tovább optimalizálják flottájuk kihasználtságát és költségszerkezetét, miközben a szállítási hálózatok rugalmasságát is erősítik.