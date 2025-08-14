Konténerkáosz: ráfizetett a német óriás és a kereskedelmi bajoknak messze nincs vége

A Hapag-Lloyd csütörtökön közölte, hogy az év első hat hónapjában elért 709 millió eurós nettó profit 3,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.
A társaság éves működési eredmény (EBIT) prognózisát is szűkítette: az eddigi nulla és 1,5 milliárd euró közötti sáv helyett már csak 0,2 és 1,1 milliárd euró közé várja az eredményt. A döntés indoklása szerint a piaci környezetet továbbra is erős geopolitikai kockázatok és kereskedelmi útvonalak bizonytalansága terheli.
Az ágazat másik óriása, a dán Maersk a közelmúltban hasonlóan óvatos hangot ütött meg. A vállalat szerint a globális tengeri konténerforgalmat sújtó késések, a Vörös-tengeri kerülőútvonalak miatti hosszabb tranzitidők és a költségnövekedés a következő hónapokban is kihívást jelent. A Maersk hangsúlyozta, hogy a jelenlegi geopolitikai feszültségek miatt a fuvarozási tarifák volatilisak maradnak, miközben a kereslet kiszámíthatósága is gyenge.
Mindkét cég figyelmeztetett arra, hogy a globális konténerhajózásban tapasztalható fennakadások a második félévben is fennmaradhatnak. A hosszabb szállítási idők, az üzemanyagköltségek emelkedése és a piaci kereslet lassulása együttesen nyomást gyakorolhat az árbevételre és a profitmarzsokra. Mindez arra kényszeríti a vállalatokat, hogy tovább optimalizálják flottájuk kihasználtságát és költségszerkezetét, miközben a szállítási hálózatok rugalmasságát is erősítik.
Vámháború? A konténerkirály köszöni, jól van: forgalom- és bevételnövekedést jósol a Maersk
A dán logisztikai óriás szerint a második fél évben lassulhat a növekedés, de az első fél év eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat. A konténeres szállítás iránti kereslet kitartott a geopolitikai feszültségek közepette is, ezért a Maersk megemelte idei profitvárakozását.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.