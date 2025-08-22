Döntött a Magyarországon is működő nagy boltlánc: nem lesz többé házhozszállítás – erre jobb felkészülnie a vásárlóknak

A Penny Németországban megszünteti az online élelmiszer házhozszállítási szolgáltatását, mivel a vásárlók érdeklődése visszaesett a koronavírus-járvány lecsengése után. A németországi Penny a fizikai boltokra koncentrál a jövőben.
A német élelmiszer-kiskereskedelemben az online értékesítés aránya 2024-ben mindössze három százalék körül alakult, így érthető a cég döntése. A vállalat egyben megszüntette a szolgáltatást nyújtó partnerrel, a Wolttal történő együttműködést a nyugat-európai országban.
A Penny online házhozszállítása jelenleg több országban is elérhető, Magyarországon több mint 40 településen vehető igénybe a Foodora közreműködésével, míg Csehországban a Wolttal együttműködve több városban működik. Emellett lehetőség van online rendelésre Olaszországban, Romániában és Ausztriában.
A német sajtóban megjelent hírek nem szóltak arról, hogy a cég más országban is hasonló lépésre készülne, ugyanakkor tekintettel arra, hogy mégiscsak kvázi az anyacég hozta meg a döntést, bőven benne lehet a pakliban, hogy további piacokon, amelyeknél hasonló a tendencia, ugyancsak a házhozszállítás megszüntetéséről határoznak majd a jövőben.
