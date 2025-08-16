Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kiderült, hol éri meg jobban tankolni, Horvátországban vagy Magyarországon?

A dízel és a benzin is olcsóbb, mint Magyarországon, ezért ha már ott vagyunk, érdemes lehet a horvát kutakat választani.  
Hordósi Dániel
2025.08.16., 16:03

Nemrég hozták nyilvánosságra a következő napokra vonatkozó áraikat a kereskedők. A horvátországi üzemanyagárak alacsonyabbak, mint a magyar.

horvátországi üzemanyagárak
Fotó: NurPhoto via AFP

A hatósági árak júliusi eltörlése ellenére a dízel és a benzin még mindig kedvezőbb áron kapható a horvát kutakon, mint Magyarországon. 

  • Egy liter gázolaj ára jelenleg 1,34 és 1,36 euró között van, vagyis körülbelül 530 forint. 
  • A benzin literje pedig 1,43 és 1,44 euró, átszámítva 560 forint körül mozog. 

Azok is jobban járnak a horvátországi tankolással, akik gázüzemű autóval indulnak útnak. Az LPG literjét ugyanis a horvát kutakon már 0,74 euróért, azaz mintegy 290 forintért is lehet találni. 

Az árak az autópályák mentén némileg eltérhetnek, ráadásul a sztrádákon található kutakon sok esetben csak prémium-üzemanyagot lehet tankolni, ezért érdemes odafigyelni. Ha viszont közúton tankolunk, akkor 

egy átlagos tankolás, az autó típusától függően, akár 2-3 ezer forint megtakarítást is jelenthet. 

Horvátországi üzemanyagárak: az állam már nem avatkozik be

A horvát kormány 2022-ben vezetett be árrésstopot az üzemanyagokra, és az iparágat terhelő adókat is csökkentette. Július közepén azonban eltörölték a korlátozásokat, így már a piac határozza meg az árakat. Egyedül a dízelre vonatkozó alacsonyabb jövedéki adót hagyták meg. A kormány ugyanakkor megígérte, hogy ha indokolatlan áremelést tapasztalnak a kutakon, ismét beavatkoznak az árak alakulásába.

