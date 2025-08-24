Itt a nagy fehérorosz kukaterv: Belarusz akár el is húzhat Magyarország mellett

A fehérorosz kormány jóváhagyta a termelésből és a fogyasztásból származó hulladékok kezelésére vonatkozó stratégiát – derítette ki a Belta belorusz hírügynökség a minisztertanács 2025. augusztus 18-i 444. számú határozatából, amelyet a nemzeti jogszabályok nyilvántartásának weboldalán tettek közzé.

Rend lesz a fehérorosz hulladékpiacon / Fotó: Tricky_Shark / Shutterstock

A stratégia figyelembe veszi

a nemzetközi jog egyetemesen elismert elveit és normáit,

Fehéroroszország nemzetközi szerződéseit,

valamint az ország kötelezettségeit előíró jogszabályokat.

A stratégia meghatározza a termelési és fogyasztási hulladékok hatékony és biztonságos kezelésének főbb munkaterületeit. Célja egy átfogó hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása, a legalább 90 százalékos hulladékhasznosítási arány elérése érdekében 2040-re, a karbonsemlegesség elvének betartása mellett. Ezt az emberi eredetű hulladéktermelés lehető legnagyobb csökkentésével, valamint olyan környezetvédelmi intézkedésekkel kívánják elérni, amelyek segítik az üvegházhatású gázok elnyelését (erdőtelepítés, sérült tőzeglápok rehabilitációja), miközben a hulladékot energetikai célra hasznosítják (égetik).

Mások lehetnek a belső belorusz és a magyar hulladékkezelési arányok

A Világgazdaság ugyanakkor többször beszámolt arról, hogy a hazai újrahasznosításban az égetés (energetikai hasznosítás) – amely a fehérorosz stratégiában fontos szerepet kap – csak az utolsó előtti, már kényszerű intézkedés. Az utolsó lépés a most még nagy súlyú lerakás. A hazai hulladékgazdálkodási tervben a 2040-re elérendő újrahasznosítási arány csak 65 százalék, ez azonban úgy vonatkozik a teljes hulladékmennyiségre, hogy a hulladék anyagában történő újrahasznosításán van a hangsúly. A területért felelős Mohu Zrt. honlapja szerint a magyarországi vállalás nehézségét jelzi, hogy jelenleg a feldolgozatlanul maradt, tehát zömében elásott hulladék a teljes mennyiség 60 százaléka. A Mohu ezt 2030-ig 10 százalékra kívánja csökkenteni, míg a tervezett 65 százalékos újrafeldolgozás bázisadata 32 százalék. Mindazonáltal a fehérorosz hírügynökségi jelentés további részében is bőven van szó szelektív gyűjtésről és anyagában történő újrahasznosításról.