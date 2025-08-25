India, a csipgyártás feltörekvő csillaga: új szereplő a világ félvezetőipari térképén

Narendra Modi indiai elnök víziója, hogy a világ legnépesebb országát a csipgyártás globális központjává tegye, amit pénzzel és adókedvezményekkel támogat. Újdelhi eddig tíz csipgyártással kapcsolatot projektet hagyott jóvá több tízmilliárd dollár értékben, amelyek Orisza, Pandzsáb, Ándhra Prades, Gudzsarát, Uttar Prades és Karnátaka tartományokat érintik.

India a világ legnagyobb csipgyártói közé akar kerülni / Fotó: Tang Yan Song / Shutterstock (illusztráció)

A beruházások közé tartoznak csipgyárak, csomagoló- és tesztelő létesítmények, valamint tervezőközpontok. Például az ASIP a dél-koreai APACT vállalattal közösen tesztelő és csomagolóüzemet épít Ándhra Prades államban. Egy kisebb tajvani vállalat, a PSMC és a Tata csoport Gudzsarátban épít közösen egy üzemet, források szerint az állam és a kormány a 11 milliárd dolláros projekt költségének 70 százalékát finanszírozza.

A létesítményben 2026-ban kezdődhet meg a termelés, kezdetben 28 nanométeres, később 22 nanométeres csipek készülhetnek. Az indiai törekvésnek már vannak kézzelfogható jelei is, mivel az amerikai Qualcomm tavaly új tervezőközpontot nyitott Csennaiban, amely 1600 embernek ad munkát, és még több állást teremthet.

A cégeknek vonzó célpont India az egyre gyorsuló gazdaság, a hatalmas népesség, a kormányzati támogatások, az olcsó energia és a bővülő középosztály miatt, bár a nehezen kiszámítható adminisztrációs és a jogszabályi környezet hátráltató tényező. Ráadásul az országnak több mérnökre van szüksége, és egyelőre a vámháborúban is rosszul áll.

Miért olyan fontosak a csipek?

A kormányok hatalmas összegeket költenek a helyi csipgyártás kiépítésére, a függetlenedésre, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért is olyan fontosak a félvezetők. A csipek kritikus fontosságú alkatrészek, hiszen az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászgépekig mindenhez szükségesek.

Minél kevesebb nanométeres egy félvezető, annál fejlettebb, mivel nagyobb a teljesítménye és kisebb az energiafogyasztása. Ez azt is jelenti, hogy bonyolultabb és drágább legyártani. Jelenleg a 2 nanométeres félvezetők számítanak a legfejlettebbeknek, ezeket csak néhány cég képes gyártani, mivel a készítésük rendkívüli szakértelmet igényel.