Trump–Modi-tárgyalás: megvédi a gazdák érdekeit a miniszterelnök – számára ez mindennél fontosabb

Az ország ország önellátó képességének fejlesztésére szólított fel, miközben a gazdák védelmét ígérte a Washingtonnal folytatott kereskedelmi konfliktusban Narendra Modi indiai miniszterelnök pénteken az indiai függetlenség napja alkalmából tartott beszédében.

Az amerikai vámokra adócsökkentéssel válaszol India

Az indiai kormányfő azt is bejelentette, hogy októbertől csökkenti az áruk és szolgáltatások adóit, ami segíthet a fogyasztás fellendülésében, miután a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok várhatóan visszafogják a világ leggyorsabban növekvő nagy gazdaságának bővülését. A Vörös Erődnél tartott hagyományos éves beszédében

Modi kifejtette, hogy a mezőgazdasági termelők, a halászok és az állattenyésztők a legfontosabbak az indiai kormány számára,

ám kétórás beszédében a vámokat meg sem említette.

Trump a múlt héten újabb 25 százalékos vámot vetett ki az indiai árukra, azon az alapon, hogy az ország továbbra is az orosz olaj egyik legnagyobb vásárlója, így az indiai exportot már 50 százalékos amerikai vámok sújtják. Ezekre a terhekre azonban Modi csak egy múlt heti beszédében utalt, mely szintén a gazdák érdekeinek védelméről szólt.

„A legfontosabb feladat most az, hogy elkötelezzük magunkat az erős India felépítése mellett. Azt akarom, hogy kereskedőink táblákkal jelezzék a szvadesi termékeket” – utalt Modi az indiai gyártmányú áruk hindi megnevezésére, hozzátéve, hogy az indiai gyártású félvezető csipek még idén megjelennek a piacon, és az alapvető ásványi anyagok termelését több mint 1200 helyszínen folyó kutatásokkal mozdítják elő.

Az India és az Egyesült Államok között folyó tárgyalások több forduló után szakadtak meg,

mert nem sikerült megegyezniük India óriási mezőgazdasági és tejipari ágazatainak megnyitásáról és arról, hogy leálljon az orosz kőolaj vásárlásával.

Az indiai külügyminisztérium csütörtökön azonban kifejezte reményét, hogy az Egyesült Államokkal való kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és a közös érdekeken alapulva tovább fejlődnek, ezzel igyekezve enyhíteni az aggodalmakat.