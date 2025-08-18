Amerika megküldte a selyemzsinórt Indiának: vagy szakít Oroszországgal, vagy fegyver nélkül marad

Az amerikai elnök kereskedelmi tanácsadója, Peter Navarro a Financial Timesban megjelent véleménycikkében felszólította Indiát, hogy hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával. Navarro szerint Újdelhi ezzel pénzügyi támogatást nyújt Moszkvának, egyben leszögezte: a világ legnépesebb országa csak akkor válhat az Egyesült Államok stratégiai partnerévé, ha elfordul az orosz energiahordozóktól.

Washington bírálja Indiát az orosz olajimport miatt / Fotó: AFP

A politikus arról is írt, hogy az Egyesült Államoknak kockázatos lenne fejlett katonai technológiát szállítani Indiának, mivel jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával. A két ázsiai óriás között fagyosak voltak a kapcsolatok, de a vámháború miatt enyhülés figyelhető meg: Narendra Modi indiai miniszterelnök a hónap végén találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Vang Ji kínai külügyminiszter pedig a héten Indiába látogat.

Navarro megjegyzése egy szélesebb körű amerikai kritika része volt: Donald Trump júliusban 100 százalékos vámmal fenyegette meg az orosz olaj vásárlóit, ha Moszkva nem állítja le az ukrajnai hadműveleteket. India a hónap elején megkapta a pótlólagos 25 százalékos vámot, bár ennek hatását csak később lehet felmérni.

Az amerikai felszólítás ellenére 2025 augusztusában India körülbelül napi 2 millió hordó orosz olajat importált, ami több, mint júliusban volt. Sajtóhírek szerint az indiai finomítók elhalaszthatják a moszkvai nyersolaj októberre szóló spot vásárlásokat, miközben egyértelmű kormányzati iránymutatásra várnak.

A piacok egyelőre nem számítanak jelentős zavarokra az orosz kőolajexportban, miután Alaszkában Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai kollégájával tárgyalt az orosz–ukrán háború lezárásól. A felek pozitívan értékelték a megbeszélést. Navarro írása után átmenetileg nőtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára, majd csökkenni kezdett, jelenleg 65,8 dollár környékén mozog a kurzus.

Oroszország és India közé eddig nem sikerült éket verni

A két ország jó kapcsolatai több évtizedes múltra tekintenek vissza, ebből kifolyólag Újdelhi semmilyen büntetőintézkedést nem vezetett be Moszkva ellen, és nem ítélte el Oroszországot, inkább közvetítőként lép fel a konfliktusban. Oroszország kénytelen Ázsiában értékesíteni az energiahordozóit, emiatt India és Kína előszeretettel veszi az engedményekkel értékesített orosz olajat.