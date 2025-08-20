Meghajoltak Trump felé az indiaiak, majd egy pillanat alatt az orosz ajtók előtt teremtek

India állami olajfinomítói rövid szünet után ismét orosz olajat vásárolnak, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok büntetővámokkal sújtja emiatt. Donald Trump szerint ugyanis India az olajvásárlásaival finanszírozza Oroszország Ukrajna elleni háborúját, aminek az amerikai elnök mihamarabb véget vetne.

India állami olajfinomítói rövid szünet után ismét orosz olajat vásárolnak / Fotó: Anadolu via AFP

Kereskedők a Bloombergnek elmondták, hogy

többek közt az Indian Oil és a Bharat Petroleum vállalatok az elmúlt két napban Ural orosz nyersolajat vásároltak, amelyet szeptemberben és októberben szállítanak majd nekik.

A hónap elején az állami olajvállalatok az amerikai nyomás miatt felfüggesztették az Ural olaj vásárlását ezekre a hónapokra. A kormány július végén arra kérte a feldolgozókat, hogy készítsenek terveket arra az esetre, ha az orosz olajszállítások leállnának. Egy tisztviselő szerint ez inkább forgatókönyv-tervezésnek számított.

Peter Navarro, a Fehér Ház kereskedelmi tanácsadója szerint az orosz olajvásárlások megugrását „India nagy olajlobbijának nyerészkedése” hajtja, nem pedig a belföldi szükségletek. Navarro azt is kijelentette, hogy India az Egyesült Államok stratégiai partnerévé válhat, ha elfordul az orosz energiahordozóktól, ha viszont az ország nem tesz így, akkor nem kap amerikai fegyvereket. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pedig arról beszélt kedden, hogy „India leggazdagabb családjai” profitálnak a moszkvai olajimportból, és megismételte, hogy a dél-ázsiai országgal szemben megemelhetik a vámokat.

A múlt héten még úgy tűnt, hogy India beadja a derekát Donald Trumpnak, és nem vásárol több orosz olajat. Akkor az olajfinomítók nagy mennyiségben vásároltak kőolajat az Egyesült Államokból, Brazíliából és a Közel-Keletről szeptember–októberi szállításra.

India történelmileg nem tartozott az orosz kőolaj jelentős importőrei közé. A vásárlása az ukrajnai háború kiteljesedésével ugrott meg: a nyárra már napi 1,7 millió hordó olajat importált, ami az ország külföldi beszerzéseinek 37 százalékát adta.

Sőt, India nemcsak az orosz olaj újravásárlása mellett döntött, de összeborulna ősellenségével, Kínával is, csak hogy szembeszálljanak Washingtonnal. Narendra Modi miniszterelnök augusztus végén, hét év után először látogat Kínába. Ha sikerül rendezni a nagyobb vitapontokat, akkor a két ország közeledése átrendezheti az ázsiai erőviszonyokat, és India külpolitikáját is új irányba állíthatja a következő hónapokban.