vám
Egyesült Államok
Donald Trump
vámháború
kereskedelmi háború
India

Megtörtént: Amerika bosszút állt Indián az oroszok miatt – most beláthatatlan, mi következik

Az Egyesült Államok 50 százalékos vámot vetett ki az Indiából importált árukra. A lépés veszélyeztetheti az Egyesült Államok és India közötti kapcsolatokat.
VG
2025.08.27, 07:28
Frissítve: 2025.08.27, 07:59

Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki az Indiából importált árukra, ami megduplázza a korábbi, 25 százalékos sápot. Az intézkedés célja, hogy szankcionálja Indiát az orosz olaj vásárlása miatt.

Fotó: AFP

A lépés veszélyeztetheti az Egyesült Államok és India közötti kapcsolatokat, amelyek korábban kulcsfontosságúak voltak, valamint növelheti az amerikai vállalatok és fogyasztók költségeit. Újdelhi bírálta a döntést: az india kormány serint Kína és az európai országok is vásárolnak orosz energiahordozókat, így Indiát igazságtalanul büntetik.

Az amerikai-indiai kereskedelmi forgalom jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, Washington tavaly több mint 87 milliárd dollár értékű árut importált Indiából, főként gyógyszereket és elektronikus eszközöket. Ugyanakkor az elmúlt hetekben nőtt a két ország között a feszültség.

Az indiai külügyminiszter augusztusban arról beszélt, hogy folytatódnak a kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Államokkal, de vannak olyan határok, amelyeket a világ legnépesebb országa nem hajlandó átlépni, és ragaszkodik az érdekei védelméhez. A tárcavezető Narendra Modi kormányfőhöz hasonlóan az indiai gazdák és kisvállalkozások védelmét emelte ki.

A kétoldalú tárgyalások is azon akadtak el, hogy India nem hajlandó megnyitni hatalmas mezőgazdasági és tejipari szektorát. A vámok kapcsán fontos megemlíteni, hogy a hosszú távú káros hatások nagyobbak lehetnek, mert a magas vámok veszélyeztethetik India vonzóerejét, mint globális feldolgozóipari központét.

India kevesebb orosz olajat importál

Sajtóinformációk India már Trump keménykedése előtt visszavett az orosz olajból: a világ harmadik legnagyobb olajimportőre és -fogyasztója júliusban napi 1,5 millió hordó orosz olajat vásárol, ami 24,5 százalékkal marad el az előző havitól, és a teljes, napi 4,44 millió hordós import 34 százalékát adta. Az utóbbi 2023 szeptembere óta a legalacsonyabb érték.

Az állami olajfinomítók alternatív forrásokra váltottak a Közel-Keletről és az Egyesült Államokból, ám ezek a szállítmányok csak az augusztusi és szeptemberi adatokban tűnhetnek fel. Az OPEC-szállítmányok aránya azonban már így is öt hónapos csúcsra ért.

Kína döntést hozott és ennek hatásai lesznek - egy új világrend van születőben?

A kínai–indiai közeledés egybeesik Donald Trump amerikai elnök  kereskedelmi háborújával. A közeledést azonban ez csak felgyorsítja, mivel már korábban megkezdődött: tavaly megállapodtak a vitatott határ menti járőrözésről, az év elején pedig a légi közlekedés újraindításáról.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
