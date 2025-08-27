Megtörtént: Amerika bosszút állt Indián az oroszok miatt – most beláthatatlan, mi következik

Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámot vetett ki az Indiából importált árukra, ami megduplázza a korábbi, 25 százalékos sápot. Az intézkedés célja, hogy szankcionálja Indiát az orosz olaj vásárlása miatt.

Fotó: AFP

A lépés veszélyeztetheti az Egyesült Államok és India közötti kapcsolatokat, amelyek korábban kulcsfontosságúak voltak, valamint növelheti az amerikai vállalatok és fogyasztók költségeit. Újdelhi bírálta a döntést: az india kormány serint Kína és az európai országok is vásárolnak orosz energiahordozókat, így Indiát igazságtalanul büntetik.

Az amerikai-indiai kereskedelmi forgalom jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, Washington tavaly több mint 87 milliárd dollár értékű árut importált Indiából, főként gyógyszereket és elektronikus eszközöket. Ugyanakkor az elmúlt hetekben nőtt a két ország között a feszültség.

Az indiai külügyminiszter augusztusban arról beszélt, hogy folytatódnak a kereskedelmi tárgyalások az Egyesült Államokkal, de vannak olyan határok, amelyeket a világ legnépesebb országa nem hajlandó átlépni, és ragaszkodik az érdekei védelméhez. A tárcavezető Narendra Modi kormányfőhöz hasonlóan az indiai gazdák és kisvállalkozások védelmét emelte ki.

A kétoldalú tárgyalások is azon akadtak el, hogy India nem hajlandó megnyitni hatalmas mezőgazdasági és tejipari szektorát. A vámok kapcsán fontos megemlíteni, hogy a hosszú távú káros hatások nagyobbak lehetnek, mert a magas vámok veszélyeztethetik India vonzóerejét, mint globális feldolgozóipari központét.

India kevesebb orosz olajat importál

Sajtóinformációk India már Trump keménykedése előtt visszavett az orosz olajból: a világ harmadik legnagyobb olajimportőre és -fogyasztója júliusban napi 1,5 millió hordó orosz olajat vásárol, ami 24,5 százalékkal marad el az előző havitól, és a teljes, napi 4,44 millió hordós import 34 százalékát adta. Az utóbbi 2023 szeptembere óta a legalacsonyabb érték.

Az állami olajfinomítók alternatív forrásokra váltottak a Közel-Keletről és az Egyesült Államokból, ám ezek a szállítmányok csak az augusztusi és szeptemberi adatokban tűnhetnek fel. Az OPEC-szállítmányok aránya azonban már így is öt hónapos csúcsra ért.