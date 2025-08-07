Ez váratlan: India sem törik meg, kemény üzenetet küldött Trumpnak a miniszterelnöke – „Tudom, nagy árat kell fizetnem, de készen állok rá”

Az indiai kormány a mezőgazdaság védelmét nevezte meg vörös vonalnak a Washingtonnal folytatott kereskedelmi vitában. Narendra Modi szerint akkor sem enged, ha ennek magas ára lesz, kijelentései pedig még közelebb hozták az indiai–amerikai vámháború kirobbanását.

Narendra Modi az indiai–amerikai vámháború küszöbén keveredett szócsatába Donald Trumppal / Fotó: AFP

Kirobbanhat az indiai–amerikai vámháború

Donald Trump amerikai elnök újabb büntetővámokkal sújtotta Indiát, miután a két ország nem jutott dűlőre kereskedelmi kérdésekben és India továbbra is jelentős mennyiségben vásárol orosz kőolajat. A szerdai elnöki rendelettel az eddigi 25 százalékos vám további huszonöt százalékponttal emelkedett, így India összesen 50 százalékos vámmal szembesül számos termék kivitelénél.

Narendra Modi indiai miniszterelnök másnap, egy újdelhi agrárkonferencián világossá tette: nem enged a nyomásnak.

Sosem fogom feláldozni a gazdáink, állattenyésztőink és halászaink érdekeit. Tudom, személyesen nagy árat kell ezért fizetnem – de készen állok rá

– jelentette ki. Bár konkrétan nem említette az amerikai vámokat, beszédéből egyértelmű volt, hogy Washington követeléseinek elutasításáról van szó.

India már Brazíliával együtt vezeti azoknak az országoknak a listáját, amelyekre Trump a legmagasabb vámokat vetette ki. Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a Reutersnek elmondta: még csütörtökön felhívja Modit, hogy közös BRICS-választ dolgozzanak ki a vámintézkedésekre. A csoport tagjai – Kína, Oroszország, India, Brazília és Dél-Afrika – már eddig is többször jelezték, hogy alternatív gazdasági együttműködést keresnek a nyugati hatalmakkal szemben.

Az amerikai vámok célkeresztjébe részben India orosz olajimportja került, amely 2022 óta erőteljesen növekedett. Bár Modi erről most nem nyilatkozott, a washingtoni döntéshozók régóta kifogásolják Újdelhi Moszkvával való energiapartnerségét.