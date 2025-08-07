Ez váratlan: India sem törik meg, kemény üzenetet küldött Trumpnak a miniszterelnöke – „Tudom, nagy árat kell fizetnem, de készen állok rá”

Az indiai kormány a mezőgazdaság védelmét nevezte meg vörös vonalnak a Washingtonnal folytatott kereskedelmi vitában. Narendra Modi szerint akkor sem enged, ha ennek magas ára lesz, kijelentései pedig még közelebb hozták az indiai–amerikai vámháború kirobbanását.
Donald Trump amerikai elnök újabb büntetővámokkal sújtotta Indiát, miután a két ország nem jutott dűlőre kereskedelmi kérdésekben és India továbbra is jelentős mennyiségben vásárol orosz kőolajat. A szerdai elnöki rendelettel az eddigi 25 százalékos vám további huszonöt százalékponttal emelkedett, így India összesen 50 százalékos vámmal szembesül számos termék kivitelénél.
Narendra Modi indiai miniszterelnök másnap, egy újdelhi agrárkonferencián világossá tette: nem enged a nyomásnak.
Sosem fogom feláldozni a gazdáink, állattenyésztőink és halászaink érdekeit. Tudom, személyesen nagy árat kell ezért fizetnem – de készen állok rá
– jelentette ki. Bár konkrétan nem említette az amerikai vámokat, beszédéből egyértelmű volt, hogy Washington követeléseinek elutasításáról van szó.
India már Brazíliával együtt vezeti azoknak az országoknak a listáját, amelyekre Trump a legmagasabb vámokat vetette ki. Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a Reutersnek elmondta: még csütörtökön felhívja Modit, hogy közös BRICS-választ dolgozzanak ki a vámintézkedésekre. A csoport tagjai – Kína, Oroszország, India, Brazília és Dél-Afrika – már eddig is többször jelezték, hogy alternatív gazdasági együttműködést keresnek a nyugati hatalmakkal szemben.
Lebukott a világ egyik legnagyobb katonai hatalma: végig ott állt Oroszország mögött Ukrajna ellen - itt a bizonyíték
Kijev szerint ezek az eszközök civil áldozatokat is követelnek. Az ukrán hadsereg vizsgálata során indiai alkatrészeket találtak orosz Shahed típusú drónokban, amelyek az országban lettek bevetve.
Az amerikai vámok célkeresztjébe részben India orosz olajimportja került, amely 2022 óta erőteljesen növekedett. Bár Modi erről most nem nyilatkozott, a washingtoni döntéshozók régóta kifogásolják Újdelhi Moszkvával való energiapartnerségét.
A vámháború kiindulópontja egy megrekedt kereskedelmi megállapodás, amelynek sarkalatos pontja a mezőgazdaság volt. India nem hajlandó megnyitni érzékeny élelmiszeripari és tejtermékpiacát az amerikai verseny előtt, mivel ezek több százmillió ember megélhetését érintik. Az emlékezetes 2020–21-es parasztmegmozdulások, amelyek végül három mezőgazdasági reform visszavonását kényszerítették ki, különösen óvatossá tették Modit ezen a területen.
A pénzügyi piacok reakciója egyelőre mérsékelt:
Az exportorientált ágazatok, mint a textilipar, jobban megérezték a lépést, míg a Reliance Industries – India egyik legnagyobb orosz olajfeldolgozója – 1 százalékos csökkenéssel zárta a napot.
A Barclays elemzői szerint a belföldi orientációjú indiai gazdaságot ugyan megviselheti az újabb 25 százalékos teher, de korlátozott lesz a károkozás mértéke.
Teresa John, a mumbai székhelyű Nirmal Bang vezető közgazdásza szerint az igazi kérdés most az, hogy India hajlandó-e engedményeket tenni. „A vámok csak 21 nap múlva lépnek életbe. Addig még egy forduló kereskedelmi tárgyalás várható. A nyomás nő, hogy India mielőbb megállapodásra jusson Washingtonnal” – mondta.
Trump, az orosz olaj és a másodlagos szankciók: a fő célpont Kína és India, Washingtonnak nem érdeke lángba borítani a globális olajpiacot
Nem csodafegyver Washington részéről, hogy másodlagos szankciókkal sújtaná az orosz olaj vásárlóit, főleg Indiát és Kínát. Az orosz olaj teljes kiszorítása a világpiacról globálisan felhajtaná az árakat, márpedig Trump elnök a kampánya során az infláció leszorítását ígérte. A szankciók elvben több más állam mellett vonatkozhatnának Magyarországra is, de a Fehér Ház elsősorban az ázsiai óriásgazdaságokat célozza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.