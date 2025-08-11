Nem erre számítottak az elemzők: meglepte a világot a kínai infláció

A várt minimális emelkedés helyett stagnáltak a fogyasztói árak Kínában júliusban éves szinten – közölte a hétvégén az ország statisztikai hivatala. Az elemzők arra számítottak, hogy az éves infláció 0,1 százalékos emelkedést mutat majd júliusban, miután az előző hónapban is 0,1 százalékos drágulást jegyeztek fel.

Az infláció nem akar beindulni Kínában, az élelmiszerárak még estek is / Fotó: NurPhoto via AFP

Kínában nem az infláció, hanem a defláció réme okoz problémát

Ugyanakkor a nem élelmiszerek drágulása 0,3 százalékra gyorsult a június 0,1 százalék után, a ruházati cikkek esetében pedig 1,7 százalékos áremelkedést mértek a júniusi 1,6 százalékos ütem után. Lassult a közlekedési költségek csökkenése, a júniusi 3,7 százalékos áresés után júliusban annak mértéke már csak 3,1 százalék volt.

Felgyorsult azonban az élelmiszerárak csökkenése, a júniusi 0,3 százalék után júliusban már 1,7 százalékot estek az árak.

Az ingadozó élelmiszer- és üzemanyagárakat nem tartalmazó maginfláció éves szinten 0,8 százalékkal emelkedett, ami 17 hónapja a legmagasabb érték, miután júniusban szerényebb, 0,7 százalékos növekedést mértek. Mindez akár arra is utalhat, hogy a kínai gazdaság lassan kiszabadul a defláció csapdájából.

A fogyasztói árak júniushoz képest 0,4 százalékkal emelkedtek, ami gyorsabb mint az előrejelzett 0,3 százalékos ütem vagy a júniusi 0,1 százalékos érték, sőt január óta a legmagasabb havi infláció, amit részben a közelmúlt szélsőséges időjárásnak, közte a heves esőzéseknek tulajdonítanak.