Nem erre számítottak az elemzők: meglepte a világot a kínai infláció

A várt minimális emelkedés helyett stagnáltak a fogyasztói árak Kínában júliusban éves szinten – közölte a hétvégén az ország statisztikai hivatala. Az elemzők arra számítottak, hogy az éves infláció 0,1 százalékos emelkedést mutat majd júliusban, miután az előző hónapban is 0,1 százalékos drágulást jegyeztek fel.
Ugyanakkor a nem élelmiszerek drágulása 0,3 százalékra gyorsult a június 0,1 százalék után, a ruházati cikkek esetében pedig 1,7 százalékos áremelkedést mértek a júniusi 1,6 százalékos ütem után. Lassult a közlekedési költségek csökkenése, a júniusi 3,7 százalékos áresés után júliusban annak mértéke már csak 3,1 százalék volt.
Felgyorsult azonban az élelmiszerárak csökkenése, a júniusi 0,3 százalék után júliusban már 1,7 százalékot estek az árak.
Az ingadozó élelmiszer- és üzemanyagárakat nem tartalmazó maginfláció éves szinten 0,8 százalékkal emelkedett, ami 17 hónapja a legmagasabb érték, miután júniusban szerényebb, 0,7 százalékos növekedést mértek. Mindez akár arra is utalhat, hogy a kínai gazdaság lassan kiszabadul a defláció csapdájából.
A fogyasztói árak júniushoz képest 0,4 százalékkal emelkedtek, ami gyorsabb mint az előrejelzett 0,3 százalékos ütem vagy a júniusi 0,1 százalékos érték, sőt január óta a legmagasabb havi infláció, amit részben a közelmúlt szélsőséges időjárásnak, közte a heves esőzéseknek tulajdonítanak.
