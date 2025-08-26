Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozott Vlagyimir Szaldóval, Herszon orosz kormányzójával. A régió vezetője beszámolt az infrastruktúra fejlődéséről és az orosz beruházásokról — közölte a Vedomosztyi.

A háború sújtotta Herszon infrastruktúra-elemei hatalmas összeget vesznek el az orosz költségvetésből / Fotó: Kherson Regional Military Admini / AFP

Saldo a találkozón tájékoztatta Putyint, hogy a régióban 2023 óta társadalmi-gazdasági fejlesztési program működik. 2023-tól 2024-ig 346 rendezvényt tartottak, és 133 milliárd rubelt költöttek el infrastruktúra-fejlesztésre. 2025-ben eddig 82 milliárd rubelt költöttek el.

Infrastruktúra mindenekelőtt

A kormányzó megjegyezte, hogy a Herszon régió a Szovjetunió ideje óta nem látott ilyen nagyságrendű útépítési és helyreállítási munkákat, mint most. Különösen augusztusban megkezdődött a Krím félszigetet átszelő M-17-es főút javítása (amely Herszont köti össze az orosz határral a Kercsi-szoroson keresztül).

Lakásépítési projekt

A 2024-es és a 2025-ös év első felére 44 telket jelöltek ki lakásépítésre, összesen körülbelül 600 hektár területen, 5,7 millió négyzetméter potenciállal. A speciális művelet résztvevői és a szociális kategóriába tartozó állampolgárok kedvezményt kapnak a lakásvásárláshoz. Ezenkívül kidolgozták a két kiemelt, az Azovi-tenger és a Fekete-tenger menti település mesterterveit.

Saldo arról is beszámolt, hogy új, 150 kilovoltos alállomást építettek, amely kiegyenlíti Herszon megye bal partjának áramellátását.

A krími oldalról gázvezetéket fektettek le, amely a megye egész déli részét képes ellátni.

Vállalkozói Kánaán

Saldo szerint a régióban közel 13 ezer vállalkozás van bejegyezve. A saját költségvetési bevételek több mint 7 milliárd rubelt tettek ki. A régióban 60 befektetési terület működik. 45 megállapodást kötöttek befektetőkkel, és a pénzügyi befektetések összértéke meghaladta a 10 milliárd rubelt.

Különböző források szerint a Kreml évente 1,5 billió rubelt tart elkülönítve az újonnan „csatolt” területek – mint Herszon és Zaporizzsja – fejlesztésére és működtetésére. Az orosz vezetés tudatosan áldoz hatalmas forrásokat arra, hogy a háború sújtotta terület szimpatikus maradjon a külföldi befektetések számára.