Trump már látni se bírja a hatalmas amerikai cég vezérét – megmondta neki, hogy mondjon le

Donald Trump azonnali lemondásra szólította fel az Intel vezérigazgatóját, Lip-Bu Tant azzal az indoklással, hogy összeférhetetlen. Az amerikai elnök további részleteket nem árult el, de valószínűleg arra utalt, hogy a cégvezér számos kínai technológiai cégben birtokol részesedést.

Donald Trump az Intel vezérigazgatójának lemondását követeli / Fotó: NurPhoto via AFP

Mint ismert, az Intel mély válságban szenved, többek között nem kínál versenyképes, nagy teljesítményű processzorokat a mesterséges intelligenciához. Ezzel párhuzamosan technológiailag lemaradt a világ legnagyobb csipgyártójával, a tajvani TSMC-vel szemben, így kútba esett a terve, hogy külső ügyfeleknek gyártson félvezetőket.

Az sem segíti a vállalat helyzetét, hogy nem készít csipeket az okostelefonokhoz, így ezt a piaci szegmenst átengedte a riválisainak. Az Intel tavaly 18,8 milliárd dolláros mínuszt hozott össze, ami az első veszteséges év volt a cég életében 1986 óta. Így aztán nem meglepő, hogy a csipgyártó árfolyama több mint 58 százalékkal gyengült az elmúlt öt évben.

A helyzet kezelésére márciusban az igazgatóság egyik tagját, az iparági veteránnak számító Lip-Bu Tant nevezték ki vezérigazgatónak. Az új cégvezértől azt várják, hogy talpra állítsa vállalatot, viszont az üzletember kritikák kereszttüzébe került a kínai cégekbe történő kiterjedt befektetései miatt, amelyek közül néhány a kínai hadsereghez és kormányhoz kötődik.

Az Intel és Lip-Bu Tan egyelőre nem reagált Donald Trump bejegyzésére. Ugyanakkor az Intel nem hagytatja figyelmen kívül a Trump szavait, mivel az Intel több mint 7,8 milliárd dollár közvetlen támogatást kap az Egyesült Államoktól amerikai csipgyárak létesítésére, így erősen függ az amerikai kormánytól.