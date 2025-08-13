Áremelés jön az iPhone 17-nél – már az alapmodell is drágább lehet, viszont van egy meglepetés

Szeptemberben érkezik az Apple új iPhone 17 szériája, és a kiszivárgott információk szerint minden modell ára emelkedhet. A kínai szivárogtató, Instant Digital – aki korábban több alkalommal pontosan jósolta meg az Apple újdonságait – úgy tudja, hogy az iPhone 17 Pro indulóára 1 049 dollár lesz, ami 50 dollárral magasabb a tavalyi iPhone 16 Pro kezdőáránál. A drágulást részben ellensúlyozza, hogy az alapmodell 256 GB tárhellyel érkezik, duplázva a tavalyi 128 GB-os alapkapacitást.

Áremelés jön az iPhone 17-nél – már az alapmodell is drágább lehet / Fotó: X / @appltrack

Jelenleg az iPhone 16 Pro 128 GB-tal 999 dollárba, 256 GB-tal pedig 1 099 dollárba kerül. A nagyobb iPhone 16 Pro Max már most is 256 GB-tal indul, 1 199 dolláros áron. Ha az Apple követi a szivárogtatásokban szereplő árazást, a iPhone 17 Pro Max ára 1 249 dollár körül alakulhat, szintén 50 dollárral meghaladva a jelenlegi indulóárat.

A Jefferies elemzőcég és a Wall Street Journal egyaránt arról számolt be, hogy

az Apple a teljes iPhone 17 termékcsalád árát emelheti 50 dollárral,

a magasabb alkatrészköltségek és a Kínához kapcsolódó vámok miatt. Ez azt jelentené, hogy az alap iPhone 17 ára várhatóan 849 dollár környékén indulhat – szemben a tavalyi 799 dollárral.

A változtatások célja lehet az árstruktúra egyszerűsítése, és hogy a felhasználók nagyobb tárhelyet kapjanak már az alapmodellekben, ezzel értékesebbnek érezve a vásárlást. Az Apple várhatóan szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 szériát, a forgalmazás pedig szeptember 19-én kezdődhet.

Az Apple behódol Trumpnak, és óriási beruházást jelent be az Egyesült Államokban

Korábban Donald Trump bejelentést tett, hogy az Apple további 100 milliárd dolláros beruházást valósít meg az Egyesült Államokban, ráadásul a gyártás területén. Az iPhone-okat a vámoktól védeni próbáló vállalat a Fehér Házban tervezett bejelentésen azt vállalhatja, hogy ellátási láncának egyes elemeit hazaviszi az Egyesült Államokba, így kritikus alkatrések készülhetnek majd az országban.

A Fehér Ház egy szóvivője Trump Amerika az első programját méltatta a Bloomberg kérdésére, mely

ezermilliárd dolláros nagyságrendű beruházásokat vonz az Egyesült Államokba,

amerikai munkahelyeket és az ország gazdaságát támogatva ezzel. A szóvivő szerint ez nagy siker az amerikai feldolgozóiparnak, amely a gazdaság mellett a nemzetbiztonságot is védi.