Iskolakezdés Horvátországban: később kezdődik a tanév, jól járnak a szülők

Az iskolakezdés Horvátországban legkorábban szeptember 8-án kezdődhet, de az előző évekhez hasonlóan az iskolák most is maguk dönthetnek arról, hogy mikor csengetnek be először.

Általános iskola Zágrábban - az iskolakezdés Horvátországban területenként változhat / Fotó: AFP

A lehetőséggel leginkább a tengerparti tanintézmények élnek, az ottani igazgatók ugyanis jellemzően egy-két hét csúszással indítanak, hogy ezzel is alkalmazkodjanak a helyi körülményekhez és persze legfőképp a turistaszezonhoz. A jogszabály 175 tanítási napot ír elő, így a szeptemberben kimaradt napokat az iskolák az őszi és téli szünet rövidítésével pótolhatják.

Iskolakezdés Horvátországban: ingyenes az étkezés, a tankönyv és a tömegközlekedés

Az állami általános iskolákba járó diákok tankönyvei az előző évekhez hasonlóan idén is országszerte ingyenesek, a kormány biztosítja számukra a tömegközlekedési bérleteket is. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek csupán a füzetekre, írószerekre és egyéb tanszerekre kell költeniük, ami

egy gyerek esetében tavaly általában 150 euró körül mozgott.

A legtöbb önkormányzat ezen kívül beiskolázási támogatásokkal is segíti a családokat. Ez a gyakorlatban előre összeállított tanszercsomagokat jelent, de egyes megyék pénzbeli juttatást is adnak az iskolások szüleinek. Fontos továbbá, hogy 8. osztályig a horvát iskolásoknak országszerte ingyenes étkezés is jár.

A középiskola már kicsit drágább

Dél-nyugati szomszédunknál a gimnáziumok és a szakiskolák tanulóinak nem jár ingyenes tankönyv. Ezért a szülőknek mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, ha mindenből újat vásárolnának.

Az iskolák többféle könyvből tanítanak, ezért az áruk is nagyban eltérhet, de átlagosan 250 és 300 euró között mozog egy teljes könyvcsomag. Emiatt sokan inkább használt tankönyveket vásárolnak. Az önkormányzatok azonban a legtöbb helyen biztosítanak támogatást a középiskolások szüleinek is, amely segít mérsékelni a kiadásokat.

Kiemelt segítséget a szigetek lakói kapnak, számukra az önkormányzatok ingyenesen biztosítják a tankönyveket. Ami a szigetvilágot illeti, Horvátországban oktatási szempontból különös figyelmet kapnak,

az ottani iskolák ugyanis akkor is kinyitnak, ha csupán egyetlen tanulójuk van.

Az állam egyébként a középiskolás diákok utazását is ingyenesen biztosítja, így a helyi vagy távolabbi intézményekbe járás költsége nem terheli a családokat. A kollégiumi ellátás pedig csak a szociálisan rászoruló diákoknak ingyenes, másoknak országos szinten fix, havi 120 eurós díjjal kell számolniuk.