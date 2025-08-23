Iskolakezdés Szerbiában - annyiba is kerülhet, mint a minimálbér

Az iskolakezdés Szerbiában is megterheli a családi költségvetést. Amennyiben mindent a szülő vásárol meg, akár 400-500 eurót is el kell költenie.

Iskolakezdés Szerbiában: a támogatások ellenére is sokba kerül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az első osztályosok számára a tankönyvek mintegy 100 euróba kerülnek, a felsős tagozatokon átlagosan ennek a duplájába. Vannak azonban olyan városok, önkormányzatok, melyek ingyenes tankönyveket biztosítanak az ott tanuló diákok számára.

Iskolakezdés Szerbiában: régiónként eltérnek a támogatások

Belgrádban például minden általános és középiskolás is ingyen kapja a tankönyveket, míg Újvidéken csak bizonyos szociális kategóriába tartozó szülők gyermekei. Vannak olyan önkormányzatok, ahol csak az elsősök kapnak ingyen tankönyveket, de sok olyan is van, ahol nincs semmilyen támogatás.

A füzetek ára 100-500 dínár (egy dínár kb. 3,4 forint),

a legolcsóbb tolltartó 300 dínár, de egy komolyabb darab akár 3 ezer dínárba is kerülhet.

Rajzórára, azaz a képzőművészet tantárgy keretében még mintegy ezer dínár értékben kell ecsetet, festéket, egyebet vásárolni.

Iskolatáska kapható már 3 ezer dínárért is, a jó minőségű viszont 10 ezerbe kerül.

Az uzsonnáért is sok helyen fizetni kell az iskolákban, ez általában 4 ezer dínárt jelent havonta.

A magyar nyelven tanulók megkapják a Rákóczi Szövetség beiskolázási csomagját, illetve a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével minden iskolaévben egyszeri támogatásban is részesülnek.

A tankönyveket, ahol nem kapják meg ingyen a gyerekek, a szülők sok esetben igyekeznek használtan beszerezni, így általában fél áron vagy még kedvezőbben juthatnak hozzá. Vannak olyan szegényebb szülők, akik kölcsönt vesznek fel iskolakezdés előtt, hogy mindent megvegyenek. Van azonban arra is lehetőség esetenként, hogy a tankönyveket részletfizetéssel is meg lehet vásárolni.

Sok esetben a tanévkezdés költségei közé sorolják a lábbeli és a ruházat vásárlását is, hiszen abban jár a gyerek iskolába. Cipő-tornacipő 3000-15000 dínár, minőségtől függően. Nadrág 1500-5000, ing 1000-5000, dzseki-kabát 2000-10 000 dínárért kapható.