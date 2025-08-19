Iskolakezdés Szlovákiában: iszonyúan elszálltak az árak, nyögik a szülők – így segít a Fico-kormány

Az iskolakezdés Szlovákiában a szokásosnál is súlyosabb terhet ró a szülőkre: a tanszerek ára mintegy 16 százalékkal emelkedett éves szinten – nyilatkozta Simon Pekár elemző.
Pekár kifejtette, az áremelkedéshez a kiskereskedelmi alkalmazottak bérnövekedése is hozzájárult. Ezek több mint 6 százalékkal emelkedtek éves szinten.
A második tényező, hogy tavaly óta magasabb áfakulcsokat vezettek be, amelyek az árakban is tükröződnek
– magyarázta az elemző.
A Finax befektetési társaság felmérése szerint
Pekár szerint leginkább a festékeket tartalmazó dolgok, mint például a vízfestékek, a színes papírok drágultak. Az utóbbi kategóriában több mint 67 százalékos a drágulás mértéke 2024 óta.
Az általános iskolai eszközök, például a füzetek, rajzkészletek vagy a golyóstollak is többe kerülnek. A cég felmérésének eredményei szerint a szülők
Az elemző arra is rámutatott, hogy egyes termékek olcsóbbak lettek. „Ezek olyan apróságok, mint például a hegyező, a radír vagy a kis vonalzók” – mondta.
Az első osztályosok szüleinek 2019 óta a munkaügyi hivatalok gyermekenként megemelt támogatást fizetnek az általános iskola első évfolyamába lépéskor. Ez plusz 110 eurót jelent, amelynek célja az első iskolai felszerelések beszerzésének fedezése
– tájékoztatott Pekár.
Az elemző arra számít, hogy az iskolai eszközök ára továbbra is emelkedni fog. „Nincs ok arra, hogy árcsökkenés következzen be, de a drágulás mértéke már 10 százalék alatt várható” – mondta.
További segítség lehet a családoknak, hogy
2023 májusa óta ismét elérhető az ingyenes iskolai étkezés az óvodások és az általános iskolát látogató diákok számára.
A jogosultság feltétele, hogy a szülők időben igényeljék az ebédet, ellenkező esetben annak költsége továbbra is őket terheli. Az étkezési támogatás összege a gyermek oktatási szintjétől függően változik, az óvoda utolsó évében 1,40 euró, az általános iskola alsó tagozatán 2,10 euró, míg a felső tagozaton 2,30 euró naponta.
