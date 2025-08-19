Iskolakezdés Szlovákiában: iszonyúan elszálltak az árak, nyögik a szülők – így segít a Fico-kormány

Az iskolakezdés Szlovákiában a szokásosnál is súlyosabb terhet ró a szülőkre: a tanszerek ára mintegy 16 százalékkal emelkedett éves szinten – nyilatkozta Simon Pekár elemző.

Az iskolakezdés Szlovákiában az idén átlagosan 16 százalékkal lesz drágább / Fotó: Meenoi / Shutterstock

Pekár kifejtette, az áremelkedéshez a kiskereskedelmi alkalmazottak bérnövekedése is hozzájárult. Ezek több mint 6 százalékkal emelkedtek éves szinten.

A második tényező, hogy tavaly óta magasabb áfakulcsokat vezettek be, amelyek az árakban is tükröződnek

– magyarázta az elemző.

A papír csaknem 70 százalékkal kerül többe

A Finax befektetési társaság felmérése szerint

a szülők 2024-ben alig 150 eurót fizettek tanszerek vásárlásáért,

idén már több mint 170 eurót.

Pekár szerint leginkább a festékeket tartalmazó dolgok, mint például a vízfestékek, a színes papírok drágultak. Az utóbbi kategóriában több mint 67 százalékos a drágulás mértéke 2024 óta.

Az általános iskolai eszközök, például a füzetek, rajzkészletek vagy a golyóstollak is többe kerülnek. A cég felmérésének eredményei szerint a szülők

2024 augusztusában körülbelül 11,40 eurót fizettek a füzetekért és borítókért,

idén már 16,18 eurót.

Az elemző arra is rámutatott, hogy egyes termékek olcsóbbak lettek. „Ezek olyan apróságok, mint például a hegyező, a radír vagy a kis vonalzók” – mondta.

Iskolakezdés Szlovákiában: étkezési támogatás is segíti a szülőket

Az első osztályosok szüleinek 2019 óta a munkaügyi hivatalok gyermekenként megemelt támogatást fizetnek az általános iskola első évfolyamába lépéskor. Ez plusz 110 eurót jelent, amelynek célja az első iskolai felszerelések beszerzésének fedezése

– tájékoztatott Pekár.

Az elemző arra számít, hogy az iskolai eszközök ára továbbra is emelkedni fog. „Nincs ok arra, hogy árcsökkenés következzen be, de a drágulás mértéke már 10 százalék alatt várható” – mondta.

További segítség lehet a családoknak, hogy

2023 májusa óta ismét elérhető az ingyenes iskolai étkezés az óvodások és az általános iskolát látogató diákok számára.

A jogosultság feltétele, hogy a szülők időben igényeljék az ebédet, ellenkező esetben annak költsége továbbra is őket terheli. Az étkezési támogatás összege a gyermek oktatási szintjétől függően változik, az óvoda utolsó évében 1,40 euró, az általános iskola alsó tagozatán 2,10 euró, míg a felső tagozaton 2,30 euró naponta.