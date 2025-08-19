Tönkreteszi az ukrán infláció az iskolakezdést: a kormány most először támogatást ad, de ez messze nem elég

Ukrajnában a fogyasztói árak meredeken emelkednek: 2025 májusában a 15,9 százalékos éves infláció két év óta a legmagasabb értéket érte el, és bár júniusra 14,3 százalékra mérséklődött, a mindennapi kiadások így is jelentősen megterhelik a háztartásokat. A tanszerek sem képeznek ez alól kivételt: áruk évről évre nő, és sok esetben a béremelések ütemét jócskán meghaladja. Az iskolakezdés Ukrajnában nagy terhet ró a szülőkre.
A legnagyobb kiadással a kisgyermekes szülők, főképp az elsősök szülei számolhatnak, hiszen nekik mindent a nulláról kell megvenni. A leggyakrabban pótlásra szoruló tanszer kétségkívül a golyóstoll: ára 3 hrivnyától (24 forint) egészen 100 hrivnyáig (814 forint) terjedhet a dizájntól és a márkától függően. A ceruzák, radírok, vonalzók és hegyezők ára elenyésző a teljes költségvetésben: néhány hrivnya, azaz pár tíz forint elegendő egy alapdarabra, de a díszített, prémiumkivitelű változatokért itt is többet kérnek.
A diákok számára fontos a személyre szabott, tartós és tetszetős iskolai napló.
A tolltartók piacán szintén széles a kínálat:
A zsebek száma, a cipzár minősége és a dizájn mind befolyásolja az árat.
Az alsósok művészeti óráihoz szükséges kreatív készlet – színes ceruzák, filctollak, vízfesték, ecsetek, rajzlap, olló, ragasztó, színes papír, karton és gyurma – átlagosan 300 hrivnyát (2442 forint) kóstál. Ehhez jön a rajzeszközöket tároló mappa, amely 75–400 hrivnya (610–3256 forint) között mozog.
A tanszerek listáján messze a legdrágább tétel a hátizsák.
A megfelelő hátizsák kiválasztásakor fontos a súly, a méret, a derék- és mellpánt, a vállpánt állíthatósága, valamint a fényvisszaverő elemek megléte.
Ukrajnában nem kötelező az iskolai egyenruha, a gyerekek hétköznapi darabokban járhatnak, de a szülők jellemzően így is vesznek néhány új ruhadarabot a tanévkezdésre. Egy fiú alapruhatára
összesen legalább 3550 hrivnyába (28 877 forint) kerül.
A lányoknál
Az ünnepi öltözékek között egyre népszerűbb a hímzett ukrán ing, a visivanka, amely 500 hrivnyától (4070 forint) kapható.
Egy alsó tagozatos gyermek teljes, új felszerelése – tolltartóval, naplóval, füzetkészlettel, művészeti csomaggal, laptoptáskával, tornazsákkal, hátizsákkal és alapruházattal –
6000 hrivnyától (48 840 forint) indul, de a felső határ gyakorlatilag a csillagos ég, és persze a család pénztárcájának vastagsága.
A felsősök tanszercsomagja ennek körülbelül a feléből, 1200–3000 hrivnyából (9768–24 420 forint) beszerezhető. Két vagy több iskolás gyermek esetén a költségek értelemszerűen többszöröződnek.
Az idei tanév egyik újdonsága az Iskoláscsomag program, amely 5000 hrivnya (40 700 forint) egyszeri támogatást nyújt az első osztályosok szüleinek.
A kezdeményezés célja, hogy enyhítse a beiskolázáskor jelentkező egyszeri magas költségeket, főleg a leginkább rászoruló családok esetében. A támogatást kizárólag meghatározott boltokban, gyermekeknek szánt termékekre – például tanszerekre, könyvekre, ruházatra és lábbelire – lehet elkölteni, akár online, akár személyes vásárlás formájában. A jogosultságot az iskolai beiratkozás igazolásával állapítják meg, az igénylés a Gyija alkalmazáson keresztül vagy a Nyugdíjalapnál történhet.
Bár az összeg jelentős könnyebbséget hozhat, a tapasztalatok szerint az iskolakezdés költsége gyakran jóval meghaladja ezt az értéket, így a családoknak továbbra is számolniuk kell jelentős saját hozzájárulással, kiváltképp, ha több iskolás gyermekről van szó, vagy prémiumkategóriás felszerelést választanak.
