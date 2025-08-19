Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Tönkreteszi az ukrán infláció az iskolakezdést: a kormány most először támogatást ad, de ez messze nem elég

Néhány hét múlva becsengetnek, és szülők milliói kezdik meg az évi nagy bevásárlást: a gyerekek iskolai felszerelésének beszerzését. Piaci felmérések szerint az iskolakezdés Ukrajnában drasztikusan megdrágult. Bár a digitális oktatás bizonyos régiókban még mindig jelen van – főként a frontvonal közelében élő vagy külföldre költözött diákok esetében –, a legtöbb tanuló szeptember 1-jén ismét beül az iskolapadba.
Bujdosó Ivett
2025.08.19., 09:30

Ukrajnában a fogyasztói árak meredeken emelkednek: 2025 májusában a 15,9 százalékos éves infláció két év óta a legmagasabb értéket érte el, és bár júniusra 14,3 százalékra mérséklődött, a mindennapi kiadások így is jelentősen megterhelik a háztartásokat. A tanszerek sem képeznek ez alól kivételt: áruk évről évre nő, és sok esetben a béremelések ütemét jócskán meghaladja. Az iskolakezdés Ukrajnában nagy terhet ró a szülőkre.

Óvóhelyen berendezett föld alatti osztályterem Harkivban – az iskolakezdés Ukrajnában elképesztően megdrágult / Fotó: Anadolu via AFP

A legnagyobb kiadással a kisgyermekes szülők, főképp az elsősök szülei számolhatnak, hiszen nekik mindent a nulláról kell megvenni. A leggyakrabban pótlásra szoruló tanszer kétségkívül a golyóstoll: ára 3 hrivnyától (24 forint) egészen 100 hrivnyáig (814 forint) terjedhet a dizájntól és a márkától függően. A ceruzák, radírok, vonalzók és hegyezők ára elenyésző a teljes költségvetésben: néhány hrivnya, azaz pár tíz forint elegendő egy alapdarabra, de a díszített, prémiumkivitelű változatokért itt is többet kérnek. 

A diákok számára fontos a személyre szabott, tartós és tetszetős iskolai napló. 

  • Az egyszerű, minta nélküli verziók ára 25 hrivnya (203 forint), 
  • a színes, vastag borítós változatok 40 hrivnyától (326 forint) indulnak. 
  • A legdrágább, prémiumnapló ára elérheti akár a 400 hrivnyát (3256 forint). Elsősöknek egyébként naplóra nincs szükségük. 

A tolltartók piacán szintén széles a kínálat: 

  • az alapmodellek 25 hrivnyától (203 forint) kaphatók, 
  • a legexkluzívabb, sokrekeszes darabok ára 700 hrivnyáig (5698 forint) is felkúszhat. 

A zsebek száma, a cipzár minősége és a dizájn mind befolyásolja az árat. 

  • A füzeteknél a 12 lapos, alsósoknak szánt verziók 3–4 hrivnyába (24–33 forint) kerülnek, jobb minőségben 5–20 hrivnyáért (41–163 forint) kaphatók. 
  • A 18 lapos füzet ára 5–25 hrivnya (41–203 forint), 
  • a 36 laposé 11–26 hrivnya (90–212 forint), 
  • a 48 laposé 12–50 hrivnya (98–407 forint), 
  • a 96 lapos, vastag füzetért 20–52 hrivnyát (163–424 forint) kell fizetni. 
  • A füzetekhez szükséges átlátszó borítókból 10 darabos csomag átlagosan 25 hrivnyába (203 forint) kerül. 

Az alsósok művészeti óráihoz szükséges kreatív készlet – színes ceruzák, filctollak, vízfesték, ecsetek, rajzlap, olló, ragasztó, színes papír, karton és gyurma – átlagosan 300 hrivnyát (2442 forint) kóstál. Ehhez jön a rajzeszközöket tároló mappa, amely 75–400 hrivnya (610–3256 forint) között mozog. 

Iskolakezdés Ukrajnában: a hátizsák a legnagyobb tétel

A tanszerek listáján messze a legdrágább tétel a hátizsák. 

  • A legolcsóbb modellek ára 700 hrivnyától (5698 forint) indul, 
  • a legdrágább, prémiumkategóriás, márkás vagy speciális kivitelű darab akár 4000 hrivnyába (32 560 forint) is kerülhet. 
  • Az ortopédiai szempontból megfelelő, gerinckímélő modellek online már 1200 hrivnyától (9780 forint) beszerezhetők, a bolti kínálatban jellemzően magasabb árakkal találkozni. 

A megfelelő hátizsák kiválasztásakor fontos a súly, a méret, a derék- és mellpánt, a vállpánt állíthatósága, valamint a fényvisszaverő elemek megléte. 

  • Ehhez jöhet még a tornazsák (90–300 hrivnya – 732–2442 forint) és 
  • az uzsonnásdoboz (100–400 hrivnya – 814–3256 forint). 

Ruha és cipő is kell 

Ukrajnában nem kötelező az iskolai egyenruha, a gyerekek hétköznapi darabokban járhatnak, de a szülők jellemzően így is vesznek néhány új ruhadarabot a tanévkezdésre. Egy fiú alapruhatára 

  • ing (400 hrivnya – 3256 forint), 
  • póló (350 hrivnya – 2849 forint), 
  • nadrág vagy farmer (600 hrivnya – 4884 forint), 
  • melegítő (800 hrivnya – 6512 forint), 
  • sportcipő (600 hrivnya – 4884 forint), 
  • alkalmi cipő (800 hrivnya – 6512 forint), 

összesen legalább 3550 hrivnyába (28 877 forint) kerül. 

A lányoknál 

  • a blúz (300 hrivnya – 2442 forint), 
  • szoknya (400 hrivnya – 3256 forint), 
  • nadrág vagy farmer (400 hrivnya – 3256 forint), 
  • melegítő (800 hrivnya – 6512 forint), 
  • sportcipő (500 hrivnya – 4070 forint), 
  • alkalmi cipő (700 hrivnya – 5698 forint) adja az alapot. 

Az ünnepi öltözékek között egyre népszerűbb a hímzett ukrán ing, a visivanka, amely 500 hrivnyától (4070 forint) kapható. 

Mennyi az állami segítség? 

Egy alsó tagozatos gyermek teljes, új felszerelése – tolltartóval, naplóval, füzetkészlettel, művészeti csomaggal, laptoptáskával, tornazsákkal, hátizsákkal és alapruházattal – 

6000 hrivnyától (48 840 forint) indul, de a felső határ gyakorlatilag a csillagos ég, és persze a család pénztárcájának vastagsága. 

A felsősök tanszercsomagja ennek körülbelül a feléből, 1200–3000 hrivnyából (9768–24 420 forint) beszerezhető. Két vagy több iskolás gyermek esetén a költségek értelemszerűen többszöröződnek. 

Az idei tanév egyik újdonsága az Iskoláscsomag program, amely 5000 hrivnya (40 700 forint) egyszeri támogatást nyújt az első osztályosok szüleinek. 

A kezdeményezés célja, hogy enyhítse a beiskolázáskor jelentkező egyszeri magas költségeket, főleg a leginkább rászoruló családok esetében. A támogatást kizárólag meghatározott boltokban, gyermekeknek szánt termékekre – például tanszerekre, könyvekre, ruházatra és lábbelire – lehet elkölteni, akár online, akár személyes vásárlás formájában. A jogosultságot az iskolai beiratkozás igazolásával állapítják meg, az igénylés a Gyija alkalmazáson keresztül vagy a Nyugdíjalapnál történhet. 

Bár az összeg jelentős könnyebbséget hozhat, a tapasztalatok szerint az iskolakezdés költsége gyakran jóval meghaladja ezt az értéket, így a családoknak továbbra is számolniuk kell jelentős saját hozzájárulással, kiváltképp, ha több iskolás gyermekről van szó, vagy prémiumkategóriás felszerelést választanak. 

