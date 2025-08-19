Tönkreteszi az ukrán infláció az iskolakezdést: a kormány most először támogatást ad, de ez messze nem elég

Ukrajnában a fogyasztói árak meredeken emelkednek: 2025 májusában a 15,9 százalékos éves infláció két év óta a legmagasabb értéket érte el, és bár júniusra 14,3 százalékra mérséklődött, a mindennapi kiadások így is jelentősen megterhelik a háztartásokat. A tanszerek sem képeznek ez alól kivételt: áruk évről évre nő, és sok esetben a béremelések ütemét jócskán meghaladja. Az iskolakezdés Ukrajnában nagy terhet ró a szülőkre.

Óvóhelyen berendezett föld alatti osztályterem Harkivban – az iskolakezdés Ukrajnában elképesztően megdrágult / Fotó: Anadolu via AFP

A legnagyobb kiadással a kisgyermekes szülők, főképp az elsősök szülei számolhatnak, hiszen nekik mindent a nulláról kell megvenni. A leggyakrabban pótlásra szoruló tanszer kétségkívül a golyóstoll: ára 3 hrivnyától (24 forint) egészen 100 hrivnyáig (814 forint) terjedhet a dizájntól és a márkától függően. A ceruzák, radírok, vonalzók és hegyezők ára elenyésző a teljes költségvetésben: néhány hrivnya, azaz pár tíz forint elegendő egy alapdarabra, de a díszített, prémiumkivitelű változatokért itt is többet kérnek.

A diákok számára fontos a személyre szabott, tartós és tetszetős iskolai napló.

Az egyszerű, minta nélküli verziók ára 25 hrivnya (203 forint),

a színes, vastag borítós változatok 40 hrivnyától (326 forint) indulnak.

A legdrágább, prémiumnapló ára elérheti akár a 400 hrivnyát (3256 forint). Elsősöknek egyébként naplóra nincs szükségük.

A tolltartók piacán szintén széles a kínálat:

az alapmodellek 25 hrivnyától (203 forint) kaphatók,

a legexkluzívabb, sokrekeszes darabok ára 700 hrivnyáig (5698 forint) is felkúszhat.

A zsebek száma, a cipzár minősége és a dizájn mind befolyásolja az árat.

A füzeteknél a 12 lapos, alsósoknak szánt verziók 3–4 hrivnyába (24–33 forint) kerülnek, jobb minőségben 5–20 hrivnyáért (41–163 forint) kaphatók.

A 18 lapos füzet ára 5–25 hrivnya (41–203 forint),

a 36 laposé 11–26 hrivnya (90–212 forint),

a 48 laposé 12–50 hrivnya (98–407 forint),

a 96 lapos, vastag füzetért 20–52 hrivnyát (163–424 forint) kell fizetni.

A füzetekhez szükséges átlátszó borítókból 10 darabos csomag átlagosan 25 hrivnyába (203 forint) kerül.

Az alsósok művészeti óráihoz szükséges kreatív készlet – színes ceruzák, filctollak, vízfesték, ecsetek, rajzlap, olló, ragasztó, színes papír, karton és gyurma – átlagosan 300 hrivnyát (2442 forint) kóstál. Ehhez jön a rajzeszközöket tároló mappa, amely 75–400 hrivnya (610–3256 forint) között mozog.